Технологии

Интернет връзката е бавна? Може причината да е Windows

Ако скоростите на интернет връзката не са според очакванията, обикновено решаваме, че проблемът е в доставчика или в рутера. Оказва се обаче, че има и функции в операционната система Windows, които може пряко да влияят на свързаността

Мартин Дешев

30 март 2026, 10:00
Източник: Microsoft

Т ъй като скоростта на интернет в световен мащаб продължава да се покачва, все по-голям брой потребители установяват, че пречката за по-бързо дигитално изживяване може да не е техният доставчик на услуги, а по-скоро конфигурациите по подразбиране, заровени в операционната система Windows. Според анализ на MakeUseOf, причината често се оказва серия от „стари“ настройки в Windows 11 и 10, които са предназначени за стабилност, а не за максимална пропускателна способност. Чрез коригиране на тези скрити параметри потребителите могат значително да намалят латентността и да си възвърнат пропускателната способност, която често е „резервирана“ от системата за фонови задачи. 

Една от най-постоянните пречки за постигане на максимална производителност е настройката „Ограничаване на резервираната честотна лента“. По подразбиране Windows резервира до 20% от честотната лента на връзката за системни услуги като Windows Update и Qos (Quality of Service) трафик. Макар че е предназначена да гарантира, че критичните системни актуализации няма да сринат връзката на компютъра, за потребители с високоскоростен оптичен интернет или стабилен широколентов интернет, тази резервация често действа като ненужно ограничение.

Сред най-влиятелните функции е „Оптимизация на доставянето на актуализации“ – система, която позволява на устройства с Windows да споделят актуализации с други компютри през интернет. Въпреки че е предназначена да намали натоварването на сървърите на Microsoft, функцията може да използва част от честотната лента на потребителя във фонов режим – понякога без негово знание. Деактивирането на тази опция може да освободи мрежови ресурси, особено при по-бавни връзки. 

Докладът подчертава и ролята на т.нар. измервани връзки – настройка, предназначена да ограничи използването на данни. Макар и полезна за потребители с ограничени интернет планове, тази опция може неволно да ограничи скоростта и да забави определени системни процеси, когато е активирана ненужно. Функцията може да се деактивира от настройките на Wi-Fi връзката.

Една от най-простите, но и най-ефективни промени включва преминаване към по-бърз доставчик на DNS. DNS сървърите действат като интернет директория, преобразувайки имената на уебсайтове в IP адреси. Някои доставчици по подразбиране може да са по-бавни от алтернативи като Google или Cloudflare, което означава, че промяната на DNS настройките може да доведе до забележимо по-бързо зареждане на страницата и подобрена бързина на реакция. 

Освен това, фоновите приложения могат тихо да консумират честотна лента, дори когато не се използват активно. Много приложения продължават да синхронизират данни, да проверяват за актуализации или да комуникират със сървъри в реално време. Деактивирането на ненужната фонова активност може да намали претоварването на мрежата и да даде приоритет на честотната лента за най-важните задачи. 

Въпреки че тези оптимизации могат да осигурят „бързина“ на операционната система и на интернет връзката, експертите предупреждават, че потребителите трябва да запомнят настройките си по подразбиране, преди да правят промени. „Windows е създаден като универсално решение“, казва водещият технически анализатор Дейвид Нийлд. „Когато започнете да го приспособявате за бързина, се отдалечавате от безопасността на „стандартния“ път. Той е ефективен, но изисква стабилна ръка.“ 

Освен това промените на някои от тези настройки може да доведат до спиране на работата на функции или приложения. Съответно трябва да бъдат върнати в оригиналния им вид. Затова е добре тези настройки да не се променят накуп, а една по една, през няколко дни, за да може да се види имали ефект от тях и какъв е той.

Редактор: Мартин Дешев
Wi-Fi WiFi рутер лаптоп компютър смартфон телефон мобилен телефон таблет мрежа интернет интернет връзка технологии Windows
