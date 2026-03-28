Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Google пусна Android 17 Beta 3, доближавайки мобилната операционна система до финалната ѝ форма, като същевременно въвежда дългообещавана функция, която би могла да предефинира мултитаскинга на смартфоните: плаващи прозорци на приложения. Или както тя ги нарича - "балони".

Последната бета версия, която отбелязва „стабилност на платформата“ преди официалното пускане по-късно тази година, включва усъвършенствана версия на новата система за прозорци на Google, която позволява на потребителите да отварят приложения в подвижни, променящи се прозорци, които се носят над друго съдържание. И предишни версии на Android, както и модификации от производители, са имали такава функция, но тя беше ограничена предимно до чат приложения или видео.

Android 17 Beta 3 разширява тази функционалност за цялата система. Потребителите вече могат да натискат продължително икона на приложение на началния екран или лентата на задачите, за да „появят“ приложението, което ще го накара да се запази като плаващ, променящ се размер прозорец върху друго съдържание.

На по-големи дисплеи, като Pixel Fold 10 и Pixel Tablet, това се допълва от нова „Bubble Bar“, закачена към лентата на задачите. Това специално пространство позволява на потребителите да организират, минимизират и превключват между множество активни прозорци, като ефективно преодоляват разликата между мобилните интерфейси и традиционните настолни компютри.

Въпреки че мултитаскингът е основната част от Beta 3, актуализацията въвежда няколко други силно желани функции, насочени към персонализиране и полезност. Сред най-забележителните допълнения е подобрената поддръжка за изживявания в стил десктоп на външни дисплеи. Приложенията вече могат да се изпълняват в интерактивни прозорци „картина в картината“, които остават закачени и напълно използваеми.

Google също така разшири функционалността на уиджетите, позволявайки им да се мащабират по-ефективно в различни размери на екрани и типове дисплеи. За тези, които търсят минималистична естетика, нова функция в настройките „Тапет и стил“ позволява на потребителите да скрият имената на приложенията на началния екран, оставяйки само иконите за по-изчистен вид.

По време на заснемане на екрана вече се появява нов плаващ панел с инструменти, осигуряващ незабавен достъп до контроли и настройки. Самият панел с инструменти автоматично се изключва от крайния видеофайл.

Поверителността и сигурността остават централен фокус в актуализацията. Новите инструменти включват бутон за достъп до местоположение, контролиран от системата, който предоставя временни разрешения, както и по-подробни настройки за видимост на паролата. Android 17 въвежда и хибридни криптографски методи за подписване, предназначени да подготвят приложенията за бъдеще, оформено от заплахите на квантовите изчисления.

Допълнителните подобрения в поверителността включват по-строги ограничения за достъп до чувствителни данни, като например контакти и еднократни пароли, както и нов инструмент за избор на контакти на системно ниво, който позволява на приложенията да имат достъп само до избрана информация временно. Интеграцията с множество устройства е друга област на фокус. Нова функция за „непрекъснатост на задачите“ позволява на потребителите безпроблемно да прехвърлят приложения, известия и работни потоци между устройства с Android, предлагайки изживяване, подобно на инструментите за прехвърляне на екосистемата на Apple.

Други подобрения в Android 17 включват актуализирани възможности на камерата, като например поддръжка за RAW формати на изображения с по-високо качество и по-плавни преходи между обективите, както и по-добра обработка на звука, подобрена ефективност на батерията и динамични актуализации на системните шрифтове. Визуално, операционната система продължава да се развива в рамките на езика за материален дизайн на Google, с фини промени в интерфейса. Окончателната версия на Android 17 се очаква през второто тримесечие на тази година.