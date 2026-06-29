Тестваме върха на френския автомобилен шик (ВИДЕО РЕВЮ)

Т ова е DS №8. Не просто 8, както беше досега, а №8. Прилича на №5, друга френска емблема, но тук говорим за автомобил, брониран, на който се вози френският президент. Това само по себе си е достатъчен атестат, че виждате нещо специално. Нещо, което може да не се хареса на всички, но е абсолютно сигурно, че в този автомобил не може да останете незабелязан.

Започва с осветената стъклена решетка (или не, зависи от нивото на оборудване). Имаме и осветено лого при по-високите нива на оборудване, каквото това със сигурност е. Jules Verne е върха в гамата на модела, който върви с двуцветно изпълнение на екстериора. Като цветове моделът се предлага с три металика, две перли и четири двуцветни изпълнения.

Светлинният подпис е наистина нещо крещящо, каквато е и haute couture модата, много по-различна от висшата мода, затова е и само за разбирачи. DS Pixelvision са матрични фарове, съставени от по 8 блока във всеки. При скорост под 80 км/ч светлинният сноп осветява до 400 метра пред колата. Над 80 км/ч обаче се активира функцията High Beam Boost, която увеличава светлинния сноп до 520 м пред колата.

Източник: CarMarket.bg

Драматичният дизайн продължава и в профил, като тук драмата е свързана с линията на покрива, която постига визуална кръстоска на каросерията между кросоувър, фастбек, купе, така че отново да се различава от останалите автомобили на пазара. Ще маркирам коефициента на въздушно съпротивление от 0.24, един от най-добрите в класа, казват французите. Не може да се мери с капкообразната форма на Mercedes EQE, но със сигурност дизайнерите са направили много в посока аеродинамика, за да могат да извадят възможно най-дългия пробег на ток.

Джантите са с размер 21 цола и в нашия случай са ковани, което значи с 6 кг по-леки от 20-цоловите. Между другото името им е „Касиопея“, звезден куп, връзка с романа „От Земята до Луната“ на Жул Верн, препратки към който има в интериора.

Източник: CarMarket.bg

Отзад виждаме отново силно открояващия се светлинен подпис, захващащ голяма част от калниците. Има и мини спойлер, който играе своята роля в аеродинамичната ефективност на автомобила. Най-важен обаче е обемът на багажника, който е колосален със своите 620 л при малката батерия и 580 с голямата батерия.

В технологично отношение моделът стъпва на добре познатата платформа STLA Medium на Stellantis, т.е. същата като при Peugeot 3008 например, както и при доста други модели на концерна. По-важното е, че между предната и задната ос, разстоянието между които е 2,9 метра, могат да бъдат монтирани две различни батерии по големина. Малката е с капацитет 74 kWh, докато голямата е 97,2 kWh. Двете се произвеждат Франция, факт, на който марката държи много. Но най-важното в случая е, че французите обявяват максимален пробег на DS№8 до 750 км. Това е сериозен параметър.

Източник: CarMarket.bg

Максималното мощност на зареждане е 160 kW, като на такава станция батерията ще се зареди от 20 до 80% за 27 минути. Обикновено тук говорим за 10 до 80%, значи над половин час за станция с такава мощност. Бордовите зарядни с 11 и 22 kW предлагат функция V2L (Vehicle to load), т.е. възможност за отдаване на електричество към електропреносната система на дома ви. Не мога да пропусна и факта, че термопомпата е в стандартното оборудване на модела.

Ореолът около новия Toyota Hilux e непокътнат (тест драйв)

Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Интересното под предния капак е, че нямаме типичния frunk, а виждаме типичен моторен кош, в който изобилстват оранжевите кабели. №8 се предлага в три версии с мощност 230, 245 и 350 к.с. В първия случай той върви в комплект с малката батерия, другите две са с голямата батерия, но във версии с предно и със задвижване на четирите колела при най-високата мощност. И трите задвижвания дават допълнителна мощност за кратък период от време, като в първия става въпрос за 30 к.с., във втория за 35 к.с. и за топ версията този boost е 25 к.с.

Източник: CarMarket.bg

Интериорът обаче е този, който впечатлява най-много. Седалките заслужават специално внимание. Дизайнът им е страхотен, материалите също. Имаме Алкантара, много Алкантара, също така много хубава миризма от нея. Контрастни шевове, високи бордове, специфични вградени подглавници, обдухване, подгрев и масаж. Страничните им бордове се регулират, така че да обгърнат по-силно тялото, ако искате. В подглавниците пък има нещо, което сме свикнали да свързване с роудстърите и кабриолетите, говоря за „въздушен шал“, който затопля врата ви. Това е излишно. Кожа и Алкантара имаме и по таблото, както и по вратите.

Воланът е много специфичен с тази Х-образна форма на лъчите. Аз лично не съм виждал нещо подобно. Първоначално мислех, че не е удачен за правилния захват на 9 и 3 часа, но се убедих, че греша. Бутоните на него са под една обща капацитивна повърхност, което определено не ми е любимо.

Източник: CarMarket.bg

Поредният отличителен елемент в интериора са... вътрешните дръжки за затваряне на вратите, които реално са тонколоните на аудио система Focal с 690 W и 14 високоговорителя. Те са изработени от фрезован метал. Както и при други свои модели, бутоните за ел. пакета не са просто обикновени бутони, а дори и тяхната форма е променена, за да изглежда всичко супер модерно и уникално. Аналогията с haute couture модата е много удачна. Тя се цени от определен кръг от хора, както и този автомобил ще бъде оценен от специфична клиентска база.

В тази връзка дори централният дисплей е различен от познатото ни. Диаметърът му е 16 инча, но самият дисплей е много тънък и широк. Температурата винаги е видима от двете страни, така че да можеш много лесно да се борави със съответния контролер. А е широк, за да може с него да борави и пътникът отпред, като за него си има и отделно меню.

Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

Над всичко това имаме огромен панорамен покрив, но без щора. От DS твърдят, че не пропуска топлина и светлина, но това твърдение подлежи на коментар. На задните места мястото в областта на краката е повече от достатъчно, а седалките и вратите отново са тапицирани в Алкантара. За пътуващите отзад се предлага подгрев и обдухване, който е добре да се изключва, когато там не седят хора, тъй като е голям консуматор на електричество.

Източник: CarMarket.bg

Зад волана на DS №8 най-важната характеристика е свързана с камерата, която е монтирана на предното стъкло. Тя е неразделна част от DS Active Scan Suspension, система за променливо регулиране на амартисьорите, която е стандартно оборудване в модела. Тя работи заедно със сензори и 3 акселерометъра, за да се анализира пътната настилка пред колата в рамките на милисекунди. След това електромагнитен клапан във всеки амортисьор контролира преминаването на масло от долната към горната камера или обратно, в зависимост от това дали говорим за етапа на компресия или декомпресия. Казано най-просто, регулира твърдостта на всеки амортисьор, за да се гарантира оптимален комфорт на борда.

По този начин се постига прословутият френски комфорт. Ако дупката е сериозна и предвид фактът, че колата стъпва на 21-цолови колела, тя се усеща, няма как. Но ако пътят е неравен, така характерният за българския пейзаж вълнообразен асфалт, окачването се справя брилянтно. Ако решите са активирате режим Sport, тогава се усеща промяна в твърдостта на волана и Active Scan се деактивира, но лично аз не виждам причина човек често да прибягва към този режим. Самата кола не го предполага, философията на марката също.

Източник: CarMarket.bg

Но това не значи, че DS №8 не е бърз, напротив, ускорява до 100 км/ч за 5,4 секунди в топ изпълнението, при другите версии то е малко под 8 сек. Но ускорението взима дан километри от прогеба, така че най-мощната версия е и с най-нисък възможен пробег – до 690 км, докато версията с голямата батерия и мощност 245 к.с. предлага най-дългия пробег – до 749 км.

Тъй като тук става въпрос за електромобил, ще изтъкна факта, че може да се ползва функцията one pedal driving, а пък силата на регенерация се регулира чрез планки на волана.

Това, което французите изтъкват на преден план, е свързано с пробега. Ще го споделя, без да съм го тествал. От DS казват, че №8 може да измине над 500 км на магистрала при постоянна скорост 120 км/ч (колкото е ограничението във Франция). Това значи, че измерителят за пробег – София – Черно море – отговаря на очакванията. Т.е. дори да се вдигне скоростта, пак би трябвало да стигнете Бургас без проблеми.

Източник: CarMarket.bg

Ще маркирам и факта, че колата е оборудвана със система DS Night Vision i, но за мен далеч по-важно е, че страничните стъкла са ламинирани, което допълнително потиска паразитните шумове около огледалата, така че на борда те да са сведени до абсолютния минимум.

В тесни улички DS№8 изпитва леки затруднения, защото не е от най-маневрените с радиус на завой 11,3 м, а при версията Lang Range AWD този параметър е 11,8 м.

Автомобилът, който тествах, е много различен от всичко, което познаваме. Затова и ми хареса толкова. Той се цели към специфична клиентска група, която иска да е различна. И която има финансовото подплатяване, за да бъде такава. Защото стартовата цена на DS№8 е почти 58 000 евро, докато изпълнението Жул Верн, което тествах аз, стартира от 75 420 евро. Стартовата цена е идентична с тази на VW ID.7, но топ изпълнението е по-скъпо от топ изпълнението на германския конкурент GTX Plus, който се предлага за 68 000 евро. Но френският модел предлага доста повече оборудване и отличителен дизайн.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

DS №8 AWD Long Range

Размери

Дължина, мм: 4820

Широчина, мм: 1900

Височина, мм: 1580

Междуосие, мм: 2900

Собствено тегло, кг: 2289

Задвижване

Макс. системна мощност, к.с.: 350

Макс. въртящ момент, Нм: 509

Батерия

Капацитет, kWh: 97,2

Зареждане, kW: 160

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 190

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 5,4

Консумация на енергия, kWh: 16,6 - 18

Пробег, км: до 689 - 646

Базова цена, евро с ДДС: 57 942

Базова цена на тествания модел, евро с ДДС: 75 420

Още тестове на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg