Има един мит, че който кара безопасно е скучен и дори неуверен и страхлив шофьор. Разбира се, няма нищо вярно в това. Даже обратното, изискват се доста умения и бдителност, за да шофираш разумно и да се наслаждаваш на пътуването

29 април 2026, 09:52
Безопасното шофиране не е скучно, но е много важно
Източник: istock

Ч есто на безопасните шофьори се гледа сякаш са скучни, „задръстени“, неуверени и дори страхливи. Това е мит, който само вреди на всички участници в движението.

Шофирането е една от най-често срещаните ежедневни дейности, но изисква постоянна бдителност, дисциплина и отговорност. Да станеш безопасен шофьор не е свързано със запомняне на правилата, а със развиване на навици, които защитават теб, твоите пътници и всички около теб. Овладяването на основите ви позволява не само да избягвате опасности, но и да се наслаждавате на шофирането с увереност.

Едно от най-простите и най-важни правила е поддържането на безопасна дистанция. Карането „броня в броня“ е сред водещите причини за инциденти.

Често препоръчителното правило е „правилото за две секунди“ в градски условия и поне три до четири секунди на магистрали. Този буфер ви дава време да реагирате, ако колата отпред внезапно спре или завие. При дъжд, сняг или мъгла увеличете това време до шест секунди. Това означава, че нашата кола трябва да мине покрай стълб Х шест секунди, след предната.

Безопасното шофиране е въпрос на осъзнатост. Винаги оглеждайте пътя напред, проверявайте редовно огледалата си (десетина секунди при лек трафик и по-често при натоварен) и бъдете внимателни какво се случва около вас – не само директно пред вас. Трябва да имате своеобразна „мисловна карта“ на заобикалящата среда.

Търсете потенциални опасности: пешеходци, велосипедисти, внезапни спирания или нестабилни шофьори. Предвиждането на ситуациите е ключово. Вместо да реагирате в последната секунда, опитайте се да предвидите какво може да се случи по-нататък. Например, кола, която се движи в лентата си, може да смени лентата, без да даде сигнал. Често това си личи по леките движения на самия автомобил и „издава“ намеренията му. Топка, търкаляща се по улицата, може да означава, че наблизо има дете, което да изскочи внезапно. Или самото преминаване покрай игрище, парк или училище, означава, че има повишен риск от това.

Разбирането на размерите на автомобила ви е от съществено значение, особено при маневриране в тесни пространства или при натоварен трафик. Винаги трябва да имате представа къде са колелата ви, колко е широк автомобилът и колко място ви е необходимо, за да завиете или паркирате.

Тази представа е от решаващо значение при движение по тесни улици, изпреварване или избягване на препятствия. Неправилната оценка на размера на автомобила може да доведе до ненужни рискове или сблъсъци, които биха могли да бъдат избегнати с по-добра пространствена ориентация.

За да знаете точно къде са гумите ви по време на маневри в тесни зони (като избягване на дупка или паркиране), използвайте страничните си огледала. Добър съвет е да подравните ориентир на таблото си с бордюра. След като научите тези референтни точки, ще спрете да „гадаете“ къде са ви колелата.

Когато се справяте с препятствие или внезапна опасност, инстинктът ви може да е да реагирате рязко, но плавността е от решаващо значение. Прекалено силното завъртане на волана може да дестабилизира автомобила, особено при по-високи скорости, което води до загуба на контрол.

Вместо това, прилагайте контролирани, прогресивни движения на волана. Ако трябва да избегнете нещо, управлявайте плавно и, ако е възможно, го комбинирайте с внимателно спиране. Съвременните автомобили са оборудвани със системи като ABS и контрол на стабилността, но те работят най-добре, когато движенията на водача са премерени, а не резки.

Ако се налага рязко спиране и завъртане на волана, първо спирайте рязко по права линия, за да намалите скоростта, след което управлявайте здраво, но плавно. За коли с ABS това ще доведе до „ритане“ на педала, то е нормално и не означава, че трябва да отпускате натиска.

 В криза мозъкът страда от „фиксация върху целта“ – склонен е да се насочва към това, което гледа. Принудете очите си да гледат пътя за бягство, а не препятствието. Това изисква и съответното запазване на самообладание.

Спирането не е просто натискане на педала. Става въпрос за управление на енергията и топлината. И съобразяване на ситуацията.

На магистрала винаги гледайте няколко коли напред. Ако видите стоп светлини четири коли напред, започнете незабавно да отпускате газта. Това „ранно предупреждение“ сигнализира на шофьорите зад вас да намалят постепенно, предотвратявайки верижна реакция от сблъсък отзад. Избягвайте веднага да „скачате“ на спирачките, особено без видима причина.

При дълги спускания не натискайте спирачките постоянно. Това води до прегряване, при което накладките и дисковете губят спирачната си сила. Вместо това, превключете на по-ниска предавка, за да позволите на двигателя да контролира скоростта ви.

Ако шофирате с ръчна скоростна кутия, овладейте потеглянето с ръчната спирачка при баир. При автоматична скоростна кутия се доверете на функцията за помощ за потегляне по наклон, но винаги дръжте здраво крака си върху спирачката, докато не сте готови да натиснете газта, за да предотвратите връщане назад към колата зад вас.

Отличителният белег на един добър шофьор е, че пътниците му се чувстват спокойно. Ако пътниците ви стискат дръжките на вратите или постоянно проверяват предпазните си колани, шофирате с твърде много „его“ и недостатъчно „емпатия“.

Предвидимостта спрямо околните е много важна. Не спирайте неочаквано, за да пуснете някого, ако имате предимство. Това обърква шофьорите зад вас. Спазвайте правилата за движение, за да знае всеки точно какво ще правите.

Безопасният шофьор се адаптира. Ако ограничението на скоростта е 100 км/ч, но пътят е хлъзгав, „безопасната“ скорост може да е 70 км/ч. Не позволявайте числото на знака да диктува вашата скорост. Винаги коригирайте скоростта си според пътните условия, трафика и метеорологичните условия.

Стойте в лентата си и позиционирайте колата си ясно, така че другите шофьори да могат да предвидят движенията ви. Избягвайте да се задържате в мъртви зони. Когато сменяте лентите, винаги проверявайте огледалата и мъртвите зони и давайте сигнали рано. По магистралите се придържайте към съответната лента и използвайте лявата лента за изпреварване. Добрата дисциплина в лентата намалява объркването и осигурява плавен ход на движението.

Вашето психическо състояние играе огромна роля за безопасността при шофиране. Избягвайте разсейване, като например използване на телефона, прекомерно настройване на мултимедията или участие в стресиращи разговори. Дори момент на невнимание може да доведе до сериозни последици.

Също толкова важен е емоционалният контрол. Агресивното шофиране, яростта на пътя или нетърпението могат бързо да ескалират в опасни ситуации. Спокоен и хладнокръвен шофьор взема по-добри решения.

Без значение колко сте внимателни, могат да възникнат неочаквани ситуации. Винаги имайте план къде бихте могли да завиете, ако нещо ви препречи пътя, как да намалите безопасно или как да реагирате, ако друг шофьор допусне грешка. Защитното шофиране е свързано с приемането, че другите може не винаги да спазват правилата и с това да сте готови за тази реалност.

Безопасното шофиране не означава да шофирате плахо. То означава да сте контролирани, осъзнати и адаптивни. Когато разбирате колата си, уважавате пътя и предвиждате потенциални рискове, шофирането става по-плавно, по-малко стресиращо и много по-приятно.

Бъдете част от промяната!

"Нет Инфо" и CarMarket изказват сърдечни благодарности на нашите партньори, които ни подкрепиха в тази изключително важна мисия: SFA Automotive (официален представител на Peugeot, Citroen, Opel, DS, Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Abarth и Leapmotor), верига бензиностанции OMV, онлайн застрахователен брокер Trusti.bgБългарски Червен Кръст и сдружение „Ангели на пътя“. Тяхната подкрепа е доказателство, че заедно можем да постигнем много!

Посетете нашите уебсайтове и станете част от „Отговорни на пътя“! Промяната започва от всеки един от нас. Готови ли сте да бъдете отговорни?

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Били Айлиш и Джеймс Камерън: Неочакваният тандем, който ще превземе кината

Поп иконата Били Айлиш и легендарният режисьор Джеймс Камерън представят 3D концертния филм „Hit Me Hard and Soft“. Лентата, заснета със 17 камери, предлага уникален поглед зад кулисите и на сцената. Световната премиера в кината е на 8 май

Израелски удари в Южен Ливан убиха петима, включително спасители

Ливанският премиер Науаф Салам нарече ударите „ново и неприкрито военно престъпление, извършено от Израел“

Бедствено положение в Тексас след разрушителни бури

Властите предупреждават за опасни ветрове и големи щети

Чикагото след Hell's Kitchen: Стигнах лимита си на познания в Кухнята! (ВИДЕО)

Участникът, познат още като “Калифорнията” и “Фламингото”, разказва защо се определя като нестандартен играч, който не се страхува да рискува и да бъде различен

Цените на горивата в Европа: Спад във Франция, Германия – с трайно поскъпване

На какво се дължи разликата в стойността

Посегателство над „Орфеевото цвете" в Родопите, унищожиха над 400 защитени растения

Находишето на редките цветя, включени в Червената книга, се намира в трудносотъпна местност

МОСВ с доклад за водните кризи, над 60% от водата се губи от компрометирана мрежа

Юлиян Попов: Целогодишно има населени места, които са на воден режим

Най-технологичната китайска марка, Xpeng, идва в България

Xpeng произвежда чипове, роботи, летящи коли и леки автомобили, като първите три модела – P7+, G6 и G9 – идват у нас този юни. Официален представител е Българска Автомобилна Индустрия

България в топ 4 на ЕС по поскъпване на дизела заради Близкия изток

Пред нас са само държави като Естония, Люксембург и Белгия, а очакванията са ценовият ефект от конфликта в Близкия изток да остане до октомври месец

Съветът на директорите на "Магазин за хората" подаде оставка

Причината - липса на диалог и подкрепа от Министерството на земеделието

Почина легендарният футболен треньор Янко Динков

Тъжната новина съобщиха от „Марек“ - клубът, с който той записва най-забележителните си успехи

Парадът в Москва за 9 май ще е без военна техника

Решението е мотивирано с „текущата оперативна обстановка" - формулировка, използвана за войната в Украйна

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Социалните мрежи изобилстват от информация и хора, което създава и известни рискове. Водещи регулатори отчитат увеличение на опитите за измами и на разнообразието от схеми, които се прилагат. Затова бдителността става още по-важна, за да се защитим

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Те ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Моделът залага на атрактивен дизайн, комфортно поведение и щедро вътрешно пространство, което се допълва от възможността за конфигуриране на салона със 7места, а това значи данъчно облекчение

Зад кулисите на Иран: Кои са най-влиятелните фигури, които държат властта

Преговорите със САЩ са в задънена улица

