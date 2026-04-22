Технологии

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

На гумите обикновено се гледа само като разход, а в действителност те са основополагащи за нашата/ваша безопасност на пътя. Затова, когато дойде време за смяна, не пестете, парите ще ви се върнат

Пламен Георгиев

22 април 2026, 09:26
Източник: CarMarket

Г умите и джантите са основни компоненти на автомобила, но много шофьори ги пренебрегват, което води до ненужни проблеми, които биха могли и трябва да бъдат избегнати. Всичко изглежда много ясно, когато говорим за гумите, които Влади Кулев нарича „най-важното нещо в един автомобил“, но тънкостите и детайлите при експлоатацията, както обикновено, влияят на крайния резултат.

Пътищата, умножени по разстояния, време, реактиви и грешки при съхранение, си вземат своето. Затова и във всяка инструкция за експлоатация на нов автомобил пише, че трябва да проверявате налягането в гумите поне два пъти месечно и задължително преди дълго пътуване. Това би следвало да знаят всички, но практиката показва друго.

Показва също така, че на гумите се гледа само като на разход, който мнозина искат да минат по най-тънката линия. Затова дори купуват гуми втора ръка през популярните онлайн магазини у нас. А това, ще се съглася напълно, казва Кулев, е като „да си купиш малко използван сандвич“.

От всички възможни теми за гумите се спираме именно на тази, защото тя е особено опасно. Още повече, че в голяма част от случаите хората се фокусират основно върху цената, без да си дават ясна представа, че залагат безопасност и безопасността на околните. И все пак, ако няма абсолютно никакъв друг вариант, то при покупка на употребявани гуми, без въобще да сте ги виждали, е важно да следвате някои основни правила.

На първо място, избягвайте да купувате гуми, които са на повече от пет години. Разбира се, предишният собственик може да не си спомня (да не знае или да се опита да скрие тази информация) кога са били произведени. В този случай, внимателно проверете сами гумите – те не трябва да са сиви или напукани. А най-лесно е да видите DOT-а на гумата върху борда й.

Подразбира се от само себе си, но не трябва да се купуват гуми с видимо износване на грайфера. Обърнете внимание на дълбочината на протектора, следите от ремонт, издутини, отделяне на корда и деформация. Неравномерното износване също показва лошо състояние на гумата.

Ако купувате четири гуми, задължително трябва да са от една марка и модел. Много често у нас се подхожда с купуването на нови (или сравнително нови) две гуми, които се монтират върху задвижващите колела. Влади Кулев има специално мнение по темата: винаги четири! Какво още мисли и разказва за гумите Кулев, опирайки се на дългогодишния си опит, вижте цялото видео.

Бъдете част от промяната!

Автор: Пламен Георгиев
Гуми и джанти Безопасност на пътя Поддръжка на гуми Употребявани гуми Налягане в гумите Съвети за гуми Износване на гуми Влади Кулев Отговорни на пътя Правила за покупка
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

