Звуци от имплозия: Какво откриха военноморските сили на САЩ

В оенноморските сили на САЩ са засекли звуци, "съответстващи на имплозия", малко след като подводницата "Титан" на "Оушънгейт" е изгубила контакт, съобщи служител на флота.

Петима души са били на борда на плавателния съд, когато той е изчезнал по време на гмуркане до останките на "Титаник" в неделя.

Загубата на подводницата беше потвърдена след мащабна издирвателна мисия.

Служителят заяви пред CBS News, че тяхната информация за "акустичната аномалия" е била използвана от бреговата охрана на САЩ за стесняване на зоната на търсене.

Според Си Ен Ен тя е била счетена за "не окончателна" и затова мисията по търсене и спасяване е продължила.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field." pic.twitter.com/vO8JkCXS5f