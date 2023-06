Режисьорът на "Титаник" за подводницата: Бяха предупредени

Х оливудският режисьор Джеймс Камерън, който е режисьор на филма "Титаник" от 1997 г., заяви пред Би Би Си, че е почувствал загубата на подводницата "Титан" "с цялото си същество". Камерън е направил 33 гмуркания до останките на "Титаник".

Той разказа, че в неделя, когато подводницата е изчезнала, е бил на кораб и е научил за това едва в понеделник.

Когато научил, че подводницата е загубила едновременно навигацията и комуникацията си, той каза, че веднага е заподозрял катастрофа.

"Катастрофална имплозия": Каква е съдбата на екипажа на "Титан"

"Усещах какво се е случило. За да се повреди електрониката на подводницата, да се повреди комуникационната ѝ система и да се повреди транспондерът ѝ за проследяване едновременно - подводницата изчезна."

Директорът продължава: "Веднага се свързах по телефона с някои от моите контакти в общността на дълбоководните подводници. В рамките на около час разполагах със следните факти. Те бяха на спускане. Намираха се на 3500 метра и се насочваха към дъното на 3800 метра.

"Комуникациите им бяха изгубени, а навигацията - и аз веднага казах, че не можеш да изгубиш комуникациите и навигацията заедно без екстремно катастрофално събитие или високо, високоенергийно катастрофално събитие. И първото нещо, което ми хрумна, беше имплозия."

В четвъртък служител на американския флот заяви пред партньора на Би Би Си CBS News, че флотът е открил "акустична аномалия, съответстваща на имплозия" малко след като "Титан" е загубил контакт с повърхността.

Служителят заяви, че информацията е била предадена на екипа на бреговата охрана на САЩ, който я е използвал, за да стесни радиуса на зоната за търсене.

Камерън заяви пред BBC News, че изминалата седмица е "приличала на продължителна и кошмарна шарада, в която хората тичат наоколо и говорят за шум от взрив, говорят за кислород и всички останали неща".

"Знаех, че подводницата се намира точно под последната си известна дълбочина и позиция. Точно там я намериха", продължи той.

