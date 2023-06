Какво е катастрофална имплозия? Ето какво знаем за гибелта на подводницата "Титан“

Т ова, което е трябвало да бъде 10-часово пътуване до потъналия кораб "Титаник", завършва с трагедия - всичките петима пътници на изчезналата подводница загиват при катастрофална имплозия. Смъртта им беше потвърдена в четвъртък, с което приключи едноседмичното издирване на оцелели, наблюдавано отблизо в целия свят, пише CNN.

Военноморските сили на САЩ засякоха звук, който би съответствал на имплозия, в неделя, в деня на изчезването, и оттогава екипите за търсене откриха фрагменти от подводницата "Титан", потвърждавайки, че хората на борда са загинали.

Но властите продължават да търсят отломки и все още има много въпроси, включително кога е станала имплозията и какво точно се е объркало с подводницата.

Ето какво знаем до момента:

Какво представлява катастрофалната имплозия?

Подводната имплозия означава внезапно срутване навътре на плавателния съд, който би бил подложен на огромно налягане на дълбочината, към която се е гмуркал.

Не е ясно къде или на каква дълбочина е бил "Титан", когато е настъпила имплозията, но останките на "Титаник" се намират на близо 4000 метра под морското равнище. Потопяемият апарат е бил на около 1 час и 45 минути от приблизително двучасовото спускане, когато е загубил контакт.

На дълбочината, на която почива "Титаник", има налягане от около 5600 паунда на квадратен инч - няколкостотин пъти повече от налягането, което изпитваме на повърхността, според Рик Мъркар, директор на международното обучение в Националната асоциация на пещерните водолази.

Катастрофалната имплозия е "невероятно бърза" и се случва само за част от милисекундата, казва Айлин Мария Марти, бивш морски офицер и професор в Международния университет във Флорида.

"Цялото нещо би се срутило, преди хората вътре да разберат, че има проблем", казва тя пред CNN. "В крайна сметка сред многото начини, по които можем да преминем, това е безболезнено".

The Titanic-bound submersible that went missing with five people on board suffered a “catastrophic implosion,” US Coast Guard Rear Adm. John Mauger said. https://t.co/vNlNH6yr0Y pic.twitter.com/449BJK2433 — CNN (@CNN) June 22, 2023

Експертите твърдят, че е малко вероятно да бъдат открити тела

Бреговата охрана на САЩ заяви в четвъртък, че ще продължи издирването в опит да възстанови каквото може, но предупреди, че това е "невероятно безпощадна среда там долу на морското дъно".

Какво следва от усилията за търсене?

Освен издирването на пътниците властите ще продължат да претърсват морското дъно с надеждата да открият повече информация за причините за имплозията.

Ще е необходимо време, за да се състави конкретна хронология на събитията, заяви бреговата охрана на САЩ, като нарече подводната среда "невероятно сложна".

Досега те са открили носовия конус на "Титан" и единия край на корпуса под налягане в голямо поле от отломки, а другия край на корпуса под налягане - във второ, по-малко поле от отломки.

"Това, което ще направят сега, е да се върнат на това място и като трохи от бисквити да се опитат да намерят следа накъде би довела тя", казва Том Мадокс, главен изпълнителен директор на "Подводни съдебни следователи", който участва в експедицията на "Титаник" през 2005 г.

Той добави, че отломките все още могат да бъдат "леко плаващи" и да бъдат отнесени надалеч от океанските течения. "Така че големият проект в момента ще бъде да се опитаме да съберем тези части", каза той. "Те ще ги маркират, ще посочат къде са били и ще съставят карта на местата, където са намерени тези части."

‘True explorers’: tributes paid to men killed in ‘catastrophic implosion’ of Titan sub https://t.co/2M7gYaLrc4 — Guardian news (@guardiannews) June 23, 2023

Каква е хронологията на бедствието?

Експедицията тръгва от Нюфаундленд, Канада, на 16 юни, като помощният кораб "Полярен принц" превозва участниците до мястото на потъването на "Титаник".

След това в неделя, 18 юни, петимата пътници започнаха гмуркането в подводницата, спусната от поддържащия кораб, който остана на повърхността.

Те започнаха гмуркането около 9 ч. сутринта, като последната им комуникация с повърхността била в 11:47 ч., според Miawpukek Maritime Horizon Services, която е съсобственик на кораба Polar Prince.

Очаквало се е да изплуват на повърхността в 18:10 ч., но не са били забелязани; властите са били уведомени в 18:35 ч. и са започнали спасителните операции, според Maritime Horizon.

Изглеждаше, че има кратък прозорец на надежда, след като се появиха съобщения, че екипите за търсене във вторник са чули блъскане на всеки 30 минути, въпреки че не са успели да открият източника на шума.

Но подводницата е била снабдена само с 96 часа кислород, което определя четвъртък като ключова цел за намирането и изваждането на подводницата. В четвъртък следобед властите потвърдиха, че подводницата е имплодирала, като заявиха, че не изглежда да има връзка между шумовете от чупене и мястото, където са намерени отломките.

Високопоставен служител на Военноморските сили на САЩ заяви , че шумовете вероятно са някаква форма на естествен живот или звуци, издавани от други кораби и плавателни съдове, които са част от усилията за издирване.

Все още не е ясно кога точно корабът може да се е взривил. Военноморските сили са засекли звук, който "съответства" на имплозия в неделя, но той е бил определен като "не окончателен", така че търсенето на оцелели останки от кораба продължава.

Бреговата охрана на САЩ заяви в четвъртък, че е поставила сонарни буйове във водата поне през последните 72 часа - тоест поне от понеделник нататък - но те не са регистрирали никакви признаци на имплозия.

Key questions about the Titanic sub implosion https://t.co/0LM6fg2gMt — BBC News (World) (@BBCWorld) June 23, 2023

Кой беше на борда?

Петимата мъже на борда включват главния изпълнителен директор на туроператора, британски бизнесмен, известен френски водолаз и пакистански милиардер и неговия син.

OceanGate Expeditions, операторът на "Титан", заяви в четвъртък, че смята главния изпълнителен директор Стоктън Ръш и останалите пътници за "изгубени", като добави, че служителите на компанията са "дълбоко скърбят за тази загуба".

61-годишният Ръш основава OceanGate през 2009 г. с обявената мисия "да увеличи достъпа до дълбокия океан чрез иновации". В поредица от интервюта Ръш заяви, че дълбоко вярва, че морето, а не небето, предлага на човечеството най-добрите шансове за оцеляване, когато повърхността на Земята стане необитаема.

Като главен изпълнителен директор Ръш, който е завършил Принстън през 1984 г. със специалност аерокосмическо инженерство, наблюдава "финансовите и инженерните стратегии" на компанията и предоставя "визия за развитието" на подводните апарати с екипаж, според биографията му.

Но в нетърпението си да изследва, Ръш често изглеждаше скептичен, ако не и пренебрежителен, към регулациите, които биха могли да забавят иновациите.

A deep-sea submersible carrying five people on a voyage to the century-old wreck of the Titanic was found in pieces from a 'catastrophic implosion' that killed everyone aboard#titanicsubmarine #submarinemissing pic.twitter.com/2pFrK8O7fm — News18 (@CNNnews18) June 23, 2023

Британският бизнесмен и авантюрист Хамиш Хардинг също беше на борда. Базиран в Обединените арабски емирства, той е председател на Action Aviation, брокерска компания за самолети, но е по-известен с различните си експедиции.

Бил е част от екипажа на самолета, който счупи световния рекорд за най-бързо обикаляне на земното кълбо през двата полюса; бил е един от първите хора, които са се гмуркали в „Челинджър Дийп“ в Тихия океан, смятан за най-дълбоката точка в световния океан; летял е в Космоса с полета на Blue Origin; участвал е в две рекордни пътувания до Южния полюс.

Френският водолаз Пол-Анри "PH" Наржоле има десетилетия опит в изследването на "Титаник". Той е бил директор на подводните изследвания в RMS Titanic Inc., компанията, която има изключителните права да спасява артефакти от кораба.

Според биографията му на уебсайта на компанията Наржоле е извършил 35 гмуркания до останките на "Титаник" и е ръководил изваждането на 5000 артефакта. Освен това той е прекарал 22 години във френския флот.

В изявление семейството му го нарича един от най-големите дълбоководни изследователи в историята и добавя: "Но това, с което ще го запомним най-много, е голямото му сърце, невероятното му чувство за хумор и колко много обичаше семейството си."

Накрая, Шахзада Дауд и синът му, Сюлеман Дауд, са от видна пакистанска бизнес фамилия.

Техният бизнес „Dawood Hercules Corp.“ е сред най-големите корпорации в страната, като портфолиото му обхваща енергетиката, нефтохимията, торовете, информационните технологии, хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.

В онлайн изявление патриархът на семейството Хюсеин Дауд и съпругата му Кулсум Дауд заявиха: "Моля, продължавайте да пазите душите на починалите и нашето семейство в молитвите си през този труден период на траур."