Звезда на бейзбола и певец загубиха живота си в нощния клуб в Санто Доминго

В нощта на 8 април 2025 г., покривът на популярния нощен клуб Jet Set в Санто Доминго, Доминиканската република, се срути по време на изпълнение на живо, причинявайки смъртта на най-малко 98 души и ранявайки над 150 други.

Расте броят на жертвите на срутения покрив в клуб в Доминиканската република

Сред загиналите са известният меренге певец Руби Перес, бившите играчи от "Мейджър лийг бейзбол" Октавио Дотел и Тони Бланко, както и губернаторът на провинция Монтекристи, Нелси Круз.

We are deeply saddened by the sudden and tragic death of former Major Leaguer Tony Blanco in Tuesday’s tragedy in the Dominican Republic’s capital city of Santo Domingo.



Blanco played in 56 games for the inaugural Washington Nationals team in 2005, including the first game in… pic.twitter.com/14BWiXY7Os