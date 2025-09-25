Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Е рика Кърк прави всичко възможно да запази жив спомена за починалия си съпруг Чарли Кърк. Не само чрез продължаването на неговото наследство чрез Turning Point USA, но и като го държи близо до сърцето си. Ерика, вдовицата на консервативния политически активист и съюзник на Тръмп, наскоро разкри, че вече носи малък медальон с образа на Свети Михаил, оцветен с кръв, който е бил издърпан от врата на съпруга ѝ, когато беше фатално прострелян по-рано този месец. Споменът се е превърнал както в личен талисман, така и в публичен символ на скръбта, тъй като Ерика е говорила за медальона по време на големи мемориални събития и в интервюта, пише TOI.

Erika Kirk revealed that when Charlie Kirk was murdered, he was wearing a pendant of Saint Michael the Archangel, who is the Chief Warrior of God's heavenly army.



Erika Kirk now wears that same cross, still holding traces of his blood in its crevice.



The prayer to Saint Michael… pic.twitter.com/RHuoRS20Fo — AF Post (@AFpost) September 21, 2025

Какво представлява този "специален" медальон?

Медальонът, който Ерика Кърк носи, тя описва като медальон със Свети Михаил, често срещан християнски символ, който много хора носят за защита. Според съобщенията, медици са премахнали медальона от Чарли Кърк на мястото на стрелбата, а медальонът е бил оцветен с неговата кръв. Ерика казва, че сега носи същия медальон близо до сърцето си като спомен и напомняне за съпруга ѝ.

Erika Kirk reveals she wears husband Charlie’s blood-stained pendant that was ripped from his neck as he died https://t.co/2JUrii45iT pic.twitter.com/bIehXEOVVN — New York Post (@nypost) September 21, 2025

Защо медальонът на Свети Михаил?

Свети Михаил традиционно се разглежда в християнската вяра като ангел-пазител и воин. За много вярващи медальонът със Свети Михаил символизира духовна защита, кураж и вяра в опасни времена. Изборът на Ерика да носи този конкретен медальон съчетава личен религиозен смисъл с много публична скръб.

Това е предмет, който носи както духовен комфорт, така и силен символичен заряд.

Erika Kirk lays where no wife should ever have to, broken over a casket because of someone else's political hatred.

They said their vows. Built a life. Now it’s shattered by senseless violence.



This didn’t need to happen.

And no matter your views, no spouse deserves this. pic.twitter.com/EOmusmgwCv — Desiree (@DesireeAmerica4) September 13, 2025

Разкрития и реакции

В последните си интервюта и публични изказвания Ерика разказа за хаоса през нощта на инцидента и за медицинските усилия след това. Вдовицата сподели как разследващите са ѝ давали съвети, докато медицинският персонал я информира за състоянието на починалия ѝ съпруг след стрелбата. Ерика също разкри как е преживяла първите дни след смъртта му.

Носенето на кръвта на починалия съпруг като спомен и решението ѝ да го включи в ежедневното си облекло изглежда като ярък начин да държи в ръцете си част от последните моменти на Чарли, дори след като той е починал. Това е силен символ, едновременно за паметта и за скръбта.

What does the pendant REPRESENT that Erika is wearing during the 1st episode of the 'The Charlie Kirk Show' in which Charlie introduced her as his fiance? #CharlieKirk pic.twitter.com/zhgWpr2ex2 — Separated from Goats (@leftchurchcult) September 18, 2025

Какво се случи с Чарли Кърк?

Чарли Кърк, известен съюзник на Тръмп и консервативен политически активист, беше прострелян, докато говореше на събитие от турнето си "American Comeback" в Utah Valley University (UVU) на 10 септември. На 31 години, той оставя след себе си съпругата си Ерика и две деца.

След трагичния инцидент властите бързо идентифицираха и повдигнаха обвинение срещу предполагаемия стрелец. Случаят обаче породи нови дискусии относно сигурността на публични събития и начина, по който публични личности оценяват риска.

Ерика, която до момента е била по-малко публично активна от починалия си съпруг, наскоро зае много видна роля в продължаването на неговото наследство. На 18 септември Ерика беше единодушно избрана за нов главен изпълнителен директор (CEO) и председател на борда на Turning Point USA, според изявлението на борда, съгласно изразените желания на Чарли Кърк, тя да бъде негов наследник в случай на смърт.

Погребението на Чарли Кърк, проведено на 21 септември, събра хиляди хора, които скърбяха и отдаваха последна почит на покойния активист. Междувременно Ерика публично призова за прошка и се опря на вярата, като същевременно подкрепяше текущите правни процеси, свързани със стрелбата.

Erika Kirk holds up the necklaces Charlie Kirk wore. 🙏🏻✝️😔 pic.twitter.com/uF7Gy0SuRW — Anthea (@Anthea06274890) September 12, 2025

Вижте в нашата галерия: Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта

