Ерика Кърк разкри, че носи окървавен медальон от фатална стрелба срещу съпруга ѝ

Какво представлява този "специален" медальон?

25 септември 2025, 06:22
Е рика Кърк прави всичко възможно да запази жив спомена за починалия си съпруг Чарли Кърк. Не само чрез продължаването на неговото наследство чрез Turning Point USA, но и като го държи близо до сърцето си. Ерика, вдовицата на консервативния политически активист и съюзник на Тръмп, наскоро разкри, че вече носи малък медальон с образа на Свети Михаил, оцветен с кръв, който е бил издърпан от врата на съпруга ѝ, когато беше фатално прострелян по-рано този месец. Споменът се е превърнал както в личен талисман, така и в публичен символ на скръбта, тъй като Ерика е говорила за медальона по време на големи мемориални събития и в интервюта, пише TOI.

  • Какво представлява този "специален" медальон?

Медальонът, който Ерика Кърк носи, тя описва като медальон със Свети Михаил, често срещан християнски символ, който много хора носят за защита. Според съобщенията, медици са премахнали медальона от Чарли Кърк на мястото на стрелбата, а медальонът е бил оцветен с неговата кръв. Ерика казва, че сега носи същия медальон близо до сърцето си като спомен и напомняне за съпруга ѝ.

  • Защо медальонът на Свети Михаил?

Свети Михаил традиционно се разглежда в християнската вяра като ангел-пазител и воин. За много вярващи медальонът със Свети Михаил символизира духовна защита, кураж и вяра в опасни времена. Изборът на Ерика да носи този конкретен медальон съчетава личен религиозен смисъл с много публична скръб.

Това е предмет, който носи както духовен комфорт, така и силен символичен заряд.

  • Разкрития и реакции

В последните си интервюта и публични изказвания Ерика разказа за хаоса през нощта на инцидента и за медицинските усилия след това. Вдовицата сподели как разследващите са ѝ давали съвети, докато медицинският персонал я информира за състоянието на починалия ѝ съпруг след стрелбата. Ерика също разкри как е преживяла първите дни след смъртта му.

Носенето на кръвта на починалия съпруг като спомен и решението ѝ да го включи в ежедневното си облекло изглежда като ярък начин да държи в ръцете си част от последните моменти на Чарли, дори след като той е починал. Това е силен символ, едновременно за паметта и за скръбта.

  • Какво се случи с Чарли Кърк?

Чарли Кърк, известен съюзник на Тръмп и консервативен политически активист, беше прострелян, докато говореше на събитие от турнето си "American Comeback" в Utah Valley University (UVU) на 10 септември. На 31 години, той оставя след себе си съпругата си Ерика и две деца.

След трагичния инцидент властите бързо идентифицираха и повдигнаха обвинение срещу предполагаемия стрелец. Случаят обаче породи нови дискусии относно сигурността на публични събития и начина, по който публични личности оценяват риска.

Ерика, която до момента е била по-малко публично активна от починалия си съпруг, наскоро зае много видна роля в продължаването на неговото наследство. На 18 септември Ерика беше единодушно избрана за нов главен изпълнителен директор (CEO) и председател на борда на Turning Point USA, според изявлението на борда, съгласно изразените желания на Чарли Кърк, тя да бъде негов наследник в случай на смърт.

Погребението на Чарли Кърк, проведено на 21 септември, събра хиляди хора, които скърбяха и отдаваха последна почит на покойния активист. Междувременно Ерика публично призова за прошка и се опря на вярата, като същевременно подкрепяше текущите правни процеси, свързани със стрелбата.

Вижте в нашата галерия: Секунди след хаосa: Кадри след стрелбата над Чарли Кърк в Юта

[gallery]16638[/gallery

Източник: The Times of India (TOI)    
