След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

П родължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Частично бедствено положение е обявено в село Гелеменово.
Частично бедствено положение в община Пазарджик
Река Телки дере рязко е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата.
Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети.
Залети от водата са и земеделски площи около дерето.
На този етап няма опасност за жителите на селото. Екипи на „Напоителни системи” работят по укрепването на дигата на реката, предаде NOVA. Нивото на водата вече започва да се понижава.