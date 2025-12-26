Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Ч аст от жителите на украинския град Николаев и неговите предградия останаха без ток тази нощ след руско нападение с дронове, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в приложението Telegram на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

"През изминалата нощ врагът атакува град Николаев и предстрадията му с няколко щурмови дрона - по предварителни данни безпилотни летателни апарати от типа "Мълния". В резултат от нападението имаше частично прекъсване на електроснабдяването на потребителите в района на Николаев. Към момента повечето от потърпевшите вече имат ток. Няма пострадали", написа Ким.

По думите му руските сили са нанесли снощи удари с ракети по град Очаков, като има щети по 11 къщи и 8 превозни средства.

Междувременно вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба, цитиран от Ройтерс, заяви че руските нападения с дронове са нанесли щети на плавателни съдове под флаговете на Словакия, Палау и Либерия, намиращи се в украински пристанища в Одеска и в Николаевска област.

В публикация в Telegram Кулеба уточни, че на този етап не е постъпила информация за пострадали хора. Нападенията са причинили и спирания на тока в Одеска област, добави Кулеба.

А по-рано Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС, съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 77 украински дрона над територията на Русия.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха 77 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията, разпространена от ведомството.

Най-много дронове на украинските сили - 34, са били неутрализирани над територията на Волгоградска област, а 23 - над Ростовска област, уточнява министерството.

Три безпилотни летателни апарата са ликвидирани над района на столицата Москва.