Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

П ри челен сблъсък на автомобили на пътя между селата Долно Церовене и Пишурка в община Якимово, област Монтана, вчера са пострадали седем души, между които и три деца, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Катастрофата е станала към 9:20 часа. Ударили са се автомобил, шофиран от мъж на 64 години от село Расово в община Медковец и друга кола, шофирана от мъж на 32 години от село Расово.

Най-тежко е пострадал шофьорът на първия автомобил, който е настанен в отделението за интензивно лечение на болницата в Монтана с множество фрактури на гръбначния стълб. От пътуващите с него в същия автомобил са пострадали момченце на четири години, което е с фрактура на ляв крак и жена на 57 години с фрактура на ребра.

Шофьорът на втория автомобил, съпругата му и двете им деца също са в болницата в Монтана с различни по-леки наранявания.

На мястото на катастрофата е направен оглед, образувано е досъдебно производство.