Свят

Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Той се завърна в ефир след почти едноседмично прекъсване

24 септември 2025, 10:10
Джими Кимъл: Никога не съм искал да се подигравам с убийството на Чарли Кърк
Източник: AP/БТА

Д жими Кимъл се завърна в ефир с вечерното си телевизионно шоу във вторник след почти едноседмично прекъсване и в емоционален монолог, в който изглеждаше на ръба на сълзите, каза, че не е искал да се подиграва с убийството на консервативния активист Чарли Кърк, пише Асошиейтед прес. 

„Нямам илюзии, че ще променя мнението на някого, но искам да изясня нещо, защото за мен като човек е важно да разберете, че никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на един млад човек“, каза Кимъл.

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

„Не мисля, че има нещо смешно в това.“

Той добави, че не се е опитвал да обвинява конкретна група „за действията на човек, който очевидно е бил дълбоко разстроен. Това беше точно обратното на това, което се опитвах да кажа.“ Той посочи, че разбира, че изказванията му от миналата седмица са били „неуместни или неясни, а може би и двете“.

Но Кимъл не се извини. Той критикува филиалите на ABC, които свалиха шоуто му от ефир. Две групи телевизионни станции, които представляват около една четвърт от станциите на ABC, Sinclair и Nexstar, наредиха на своите медии да не излъчват Кимъл във вторник.

Джими Кимъл се връща в ефир

„Това не е законно“, каза Кимъл. „Това не е американско. Това е антиамериканско.“

Инцидентът предизвика национална дискусия в САЩ за свободата на словото и способността на президента Доналд Тръмп да контролира изказванията на журналисти, коментатори и дори комици. ABC спря предаването на Кимъл миналата сряда след критиките към думите му за последствията от убийството на Кърк. Но телевизията го върна след негативната реакция срещу компанията майка „Дисни“.

Кимъл благодари на много свои поддръжници, включително колеги водещи на вечерни шоута от миналото и настоящето. Той също така изтъкна хора, за които знае, че не са фенове на предаването му, но са се застъпили за правото му да говори, включително сенатора от Тексас Тед Круз.

„Изисква се кураж, за да се изкажат срещу тази администрация“, каза Кимъл. „Те го направиха и заслужават признание за това.“

Какво каза Джими Кимъл за Чарли Кърк? Пълен телевизионен монолог

Водещият почти се разплака отново, като похвали вдовицата на Кърк, Ерика, която публично прости на убиеца на съпруга си.

„Това е пример, който трябва да следваме“, каза той. „Ако вярвате в ученията на Исус, както аз, ето го... Безкористен акт на милост, прошка от скърбяща вдовица. Това ме трогна дълбоко. И се надявам да трогне и много други. И ако има нещо, което трябва да вземем от тази трагедия, за да продължим напред, се надявам да е това.“

Кимъл призна, че е бил ядосан, когато ABC го отстрани, но похвали шефовете си, че са го върнали в ефир. „Несправедливо е, това ги излага на риск.“

Той се подигра на Тръмп, че го е критикувал за лошите рейтинги.

„Той се опита да ме отстрани, но вместо това принуди милиони хора да гледат това шоу“, каза Кимъл.

Източник: Васил Богданов/БТА    
Джими Кимъл Тръмп Чарли Кърк
Последвайте ни
Наредиха евакуация на жители на столичния квартал

Наредиха евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", обитаващи блокове над строежа на метрото

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

„В килията до мен беше убиец“ – Борис Бекер разкри шокиращи истини за живота в британски затвор

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

Инфлацията „изяде“ част от ръста на заплатите

pariteni.bg
Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

Забавни котешки навици, които ще ви накарат да се смеете

dogsandcats.bg
<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
Ексклузивно

"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 2 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е „идеален брак“? – Това е когато жената говори, а мъжът слуша… и не разбира, но кима.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 21 минути

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 28 минути

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

<p>Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг</p>

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 58 минути

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 59 минути

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Свят Преди 1 час

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 1 час

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

<p>Кой&nbsp;спечели руската&nbsp;&quot;Евровизия&quot;</p>

Виетнам спечели руския "Интервижън" - геополитически и консервативен съперник на "Евровизия"

Свят Преди 1 час

Киев определи събитието като "инструмент на враждебна пропаганда"

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

Заради липса на кворум: Киселова прекрати заседанието на НС

България Преди 1 час

В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители

<p>Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара</p>

Скандалът с Джими Кимъл струва на Disney над 6 милиарда долара

Свят Преди 1 час

Изчисления на Snopes показаха, че за една нощ пазарната капитализация на Disney е намаляла с 1,4 милиарда долара

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

АПИ обяви обществена поръчка за близо 1 милиард лева

България Преди 1 час

Тя е за избор на изпълнители за изработване, ремонт и възстановяване на ограничителни системи (мантинели) по републиканската пътна мрежа

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

Евакуация и замърсен въздух край Плевен заради пожара в „Плама“

България Преди 1 час

Какви рискове крият фините прахови частици за хората в района

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Малта – средиземноморската перла, която крие повече истории и приключения, отколкото очакваш

Любопитно Преди 1 час

Островът на рицарите, тайните заливи и залезите, които ще те оставят без думи

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера

България Преди 1 час

Предполага се, че става дума за чужденец

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Шигеру Ишиба: Въпрос на време е Япония да признае Държавата Палестина

Свят Преди 1 час

Японският премиер заяви, че е "възмутен" от скорошни коментари на израелски официални лица

<p>Министър&nbsp;Георгиев: Това е&nbsp;е национален приоритет</p>

България е 47-ата държава в глобалната битка срещу насилието над деца

България Преди 1 час

Защитата на правата на децата е национален приоритет, заяви Георги Георгиев

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

БГ ТОЛ наказа свой служител, шофирал с 25 км/ч над лимита

България Преди 1 час

Служителят, който е преминал с превишена скорост по пътя, е санкциониран дисциплинарно

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Заработи горската класна стая в село Смилян

sinoptik.bg
1

Набират средства за охрана на костенурките в с. Баня

sinoptik.bg

Мина от Big Brother, която си прави операции, заради изневерите. Какво ни казва това?

Edna.bg

Най-строго пазена тайна: Ето с какво е облечена принцеса Даяна в последния си земен път

Edna.bg

Винисиус с признание: Модрич ме научи да стрелям така, липсва ни

Gong.bg

Арне Слот с много остра критика заради червения картон на Екитике

Gong.bg

Наказаха служител на тол управлението, засечен да кара с превишена скорост

Nova.bg

Незабавна евакуация на жители на столичния квартал "Хаджи Димитър", те твърдят, че причината е заради строежа на метрото

Nova.bg