Любопитно

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Всеки ноември коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите

26 декември 2025, 09:30
Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит
Източник: БТА/АР

В сяка година по това време кралицата на Коледа Марая Кери се „размразява“, за да прибере милиони, а хитът ѝ от 1994 г.  „All I Want for Christmas Is You“ отново оглавява световните класации.

През десетилетията песента ѝ е донесла десетки милиони долари.

Във филма „Маркъс“ героят на Хю Грант казва, че ако напишеш една велика коледна песен, никога повече няма да ти се наложи да работиш. Много съвременни поп звезди са се опитали да докажат правотата му. Ариана Гранде има „Santa Tell Me“, Джъстин Бийбър – „Mistletoe“, а Тейлър Суифт, Кели Кларксън и Сиа също имат свои популярни коледни парчета.

Но ако напишете „коледна песен“ в Google, на първо място не излиза никой от тях. Излиза Марая Кери.

Всеки ноември „All I Want for Christmas Is You“ се завръща в класациите, а до декември гласът ѝ звучи от високоговорителите в супермаркетите, в универсалните магазини, по телевизията и на фирмените партита. Празничният сезон неусетно се завърта около един сингъл от 1994 г., написан на евтин синтезатор Casio.

Марая Кери и продуцентът Уолтър Афанасиев написват песента в началото на 90-те години. По думите на певицата, тя е искала парче, което да звучи „неподвластно на времето“ и да „не носи усещането за 90-те“, като подчертава, че любовта ѝ към Коледа „не е фалшива“.

През 2021 г.  "All I want for Christmast"стана първата и единствена коледна песен, получила диамантен сертификат от RIAA за над 10 милиона продадени и стриймвани копия само в САЩ.

Колко пари печели този хит?

Според The Economist, към 2017 г. песента е генерирала над 60 милиона долара от авторски права от излизането си. Към 2023 г. се съобщава, че общите приходи от нея надхвърлят 95 милиона долара.

Според актуални оценки на издания като Forbes, песента носи на Марая около 2,5–3 милиона долара всяка година само от авторски права по време на празничния период. Като съавтор, Афанасиев също получава своя дял.

Състоянието на Марая Кери през 2025 г. се оценява на около 350 милиона долара, благодарение на над 200 милиона продадени албума, хитове, концерти в Лас Вегас, световни турнета и рекламни договори. 

Самата Кери все още звучи изненадана от този успех. „Постоянният успех на песента никога не спира да ме изумява“, споделя тя и добавя: „Умът ми не го побира как „All I Want for Christmas Is You“ устоя на различните епохи в музикалната индустрия.“

Превръщането на Коледа в бизнес модел

Кери получава пари от авторските права всяка година, но тя е изградила цяла сезонна империя около песента и имиджа, който я съпътства. Всеки ноември тя публикува кратко видео, с което обявява, че „е време“, а социалните мрежи приемат това като неофициалното начало на празничния сезон.

Освен това тя работи усилено през декември. През 2025 г. организира коледно шоу в Лас Вегас. През 2023 г. за първи път изпълни хита си на музикалните награди Billboard, където близнаците ѝ, Марокан и Монро, ѝ връчиха специална награда за постижения в класациите.

Певицата се шегува, че познава Дядо Коледа лично и го нарича „моя човек“. Всичко това подхранва представата на публиката за нея – човек, който наистина живее за празника.

Както самата тя казва: „Аз очаквам Коледа през цялата година.“

Източник: Times Entertainment    
Марая Кери All I Want for Christmas Is You Коледна песен Авторски права Музикални класации Празничен сезон Успех Бизнес модел Милиони долари Поп музика
