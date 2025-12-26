Любопитно

Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес си купиха две ултралуксозни вили на частен остров в Червено море, разширявайки имотното си портфолио в Саудитска Арабия, докато подготвят дългоочакваната си сватба след Мондиал 2026

26 декември 2025, 11:34
Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море
Източник: Getty Images

К оледните подаръци на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес определено не се побират под елхата. Футболистът на „Ал-Насър“ и моделът са разширили своето портфолио с още два луксозни имота, които допълнително засилват връзките им със Саудитска Арабия – държавата, в която се установиха преди три години, пише HOLA!

Двойката, която вече отброява месеците до сватбата, се е сдобила с две луксозни вили на частен остров в Червено море. Кристиано обясни, че Червено море е „наистина изключително място“, добавяйки, че след първото си посещение са почувствали „връзка“ с острова и неговата природна красота.

„Това е място, където се чувстваме спокойни“, каза той и разкри, че сега, когато имат дом там, могат да прекарват „качествено време със семейството“ в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаят.

Новите имоти на Роналдо и Джорджина са част от Nujuma – хотел от веригата Ritz-Carlton Reserve Residence, която е сред новаторските дестинации за регенеративен туризъм. Жилищата са включени в ултралуксозната колекция на The Red Sea Residences – едно от най-ексклузивните островни убежища в света.

Комплексът се състои от 19 частни вили, построени върху бял пясък, на 26 километра от континента, в средата на кристално чисти води и девствена природна среда. До острова може да се стигне единствено с чартърна лодка или хидроплан.

Едната вила разполага с три спални, а другата – с две. И двете имат частни басейни, панорамна гледка, директен достъп до морето и телескопи на всяка тераса, от които може да се наблюдава спиращото дъха звездно небе – една от емблемите на региона. Имотите са част от частния остров Умахат – един от най-отдалечените и защитени острови в света, обграден от рифове. Рай за почитателите на гмуркането и шнорхелинга, във водите на които се срещат делфини, морски костенурки, скатове и риби „Наполеон“.

Архитектурният проект е дело на Foster and Partners – студиото, основано от Норман Фостър. Вдъхновението за конструкциите идва от морските миди, а в интериора са използвани изцяло естествени материали.

Въпреки че днес Роналдо и Джорджина имат всичко на една ръка разстояние, те никога не забравят скромния си произход и добре знаят какво означава да нямаш нищо – както тя наскоро подчерта в интервю за Elle Spain. Двамата искат Крис Джуниър, Ева, Матео, Алана Мартина и Бела Есмералда да осъзнават, че привилегиите, с които растат, не са подаръци или късмет, а резултат от упорития труд на родителите им.

„Те са учтиви, отговорни и работят усърдно в училище и в заниманията си; най-вече, те упорстват в мечтите си. Напомняме им колко е важно да бъдат борци и най-вече добри хора“, казва моделът.

  • Тяхната дългоочаквана сватба

Създаването на голямо семейство е сбъдната мечта за Кристиано и Джорджина, които се подготвят за още една вълнуваща глава от любовната си история – сватбата.

Десет години след първата им среща – в магазина, в който тя работеше като продавач-консултант – двамата вече са готови да си кажат „Да“. Миналото лято футболистът е предложил брак с пръстен, толкова впечатляващ, че е изненадал дори самата Джорджина. „Отне ми много време да осмисля огромния камък, който ми даде“, споделя тя.

Знае се, че тържеството ще бъде интимно – както те самите потвърдиха, въпреки че не желаят да разкрият повече подробности. Според португалските медии сватбата ще се състои след Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Мексико, САЩ и Канада.

Говори се, че избраното място е Мадейра – родното място на Роналдо. Двамата обмислят катедралата във Фуншал за церемонията, тъй като споделят дълбоки религиозни убеждения, а приемът и партито се очаква да бъдат в луксозен хотел в региона.

Кристиано Роналдо Джорджина Родригес Луксозни имоти Саудитска Арабия Червено море Частен остров Ritz-Carlton Reserve Семеен живот Предстояща сватба Мадейра
Последвайте ни

По темата

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

България Преди 34 минути

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Да се учиш от великия Стефан Данаилов - говорят София Бобчева и Здрава Каменова! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 35 минути

В специалното празнично издание гости на водещата Елизабет Методиева са актрисите Здрава Каменова и София Бобчева, които се срещат не само като колеги, но и като майка и дъщеря на сцената в представлението „На гребена на вълната“

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 2 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 2 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

Задържаха строител за измами за над 600 хил. лева

България Преди 3 часа

Той заблуждавал клиенти с договори за строителство, без намерение да ги изпълни

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 3 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Свят Преди 3 часа

В него са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили

Оперираха Болсонаро от херния

Оперираха Болсонаро от херния

Свят Преди 3 часа

Операцията е продължила около три часа и половина и е преминала без усложнения

<p>Мъж остава без книжка три пъти&nbsp;след фалшиво положителен тест за наркотици</p>

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

България Преди 3 часа

Лабораторните изследвания показали обаче, че полевият тест греши

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Свят Преди 4 часа

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

България Преди 4 часа

Влошените метеорологични условия доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 4 часа

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

България Преди 5 часа

Обявено е частично бедствено положение

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Ливърпул е подготвил евтина алтернатива на Семеньо

Gong.bg

Цунами е Дядо Коледа в Левски, преобразиха Светослав Вуцов в елха (видео)

Gong.bg

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени, сред тях - и малко дете

Nova.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg