Роналдо и Джорджина си купиха две луксозни вили на частен остров в Червено море

К оледните подаръци на Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес определено не се побират под елхата. Футболистът на „Ал-Насър“ и моделът са разширили своето портфолио с още два луксозни имота, които допълнително засилват връзките им със Саудитска Арабия – държавата, в която се установиха преди три години, пише HOLA!

Двойката, която вече отброява месеците до сватбата, се е сдобила с две луксозни вили на частен остров в Червено море. Кристиано обясни, че Червено море е „наистина изключително място“, добавяйки, че след първото си посещение са почувствали „връзка“ с острова и неговата природна красота.

🚨 Cristiano Ronaldo and Georgina have bought two properties at the Ritz-Carlton Reserve Red Sea for around $8 million.



The Island is a private one, accessible only by boat or seaplane. pic.twitter.com/CWUNyQNxjT — TCR. (@TeamCRonaldo) December 23, 2025

„Това е място, където се чувстваме спокойни“, каза той и разкри, че сега, когато имат дом там, могат да прекарват „качествено време със семейството“ в пълно уединение и спокойствие, когато пожелаят.

Новите имоти на Роналдо и Джорджина са част от Nujuma – хотел от веригата Ritz-Carlton Reserve Residence, която е сред новаторските дестинации за регенеративен туризъм. Жилищата са включени в ултралуксозната колекция на The Red Sea Residences – едно от най-ексклузивните островни убежища в света.

Комплексът се състои от 19 частни вили, построени върху бял пясък, на 26 километра от континента, в средата на кристално чисти води и девствена природна среда. До острова може да се стигне единствено с чартърна лодка или хидроплан.

Едната вила разполага с три спални, а другата – с две. И двете имат частни басейни, панорамна гледка, директен достъп до морето и телескопи на всяка тераса, от които може да се наблюдава спиращото дъха звездно небе – една от емблемите на региона. Имотите са част от частния остров Умахат – един от най-отдалечените и защитени острови в света, обграден от рифове. Рай за почитателите на гмуркането и шнорхелинга, във водите на които се срещат делфини, морски костенурки, скатове и риби „Наполеон“.

Архитектурният проект е дело на Foster and Partners – студиото, основано от Норман Фостър. Вдъхновението за конструкциите идва от морските миди, а в интериора са използвани изцяло естествени материали.

Въпреки че днес Роналдо и Джорджина имат всичко на една ръка разстояние, те никога не забравят скромния си произход и добре знаят какво означава да нямаш нищо – както тя наскоро подчерта в интервю за Elle Spain. Двамата искат Крис Джуниър, Ева, Матео, Алана Мартина и Бела Есмералда да осъзнават, че привилегиите, с които растат, не са подаръци или късмет, а резултат от упорития труд на родителите им.

„Те са учтиви, отговорни и работят усърдно в училище и в заниманията си; най-вече, те упорстват в мечтите си. Напомняме им колко е важно да бъдат борци и най-вече добри хора“, казва моделът.

#PICTURES: Football icon Cristiano Ronaldo and his partner Georgina Rodríguez have purchased residential units at Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, within Red Sea Internationalhttps://t.co/lGdwPg23Tp pic.twitter.com/o5oY2kksEF — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 22, 2025

Тяхната дългоочаквана сватба

Създаването на голямо семейство е сбъдната мечта за Кристиано и Джорджина, които се подготвят за още една вълнуваща глава от любовната си история – сватбата.

Десет години след първата им среща – в магазина, в който тя работеше като продавач-консултант – двамата вече са готови да си кажат „Да“. Миналото лято футболистът е предложил брак с пръстен, толкова впечатляващ, че е изненадал дори самата Джорджина. „Отне ми много време да осмисля огромния камък, който ми даде“, споделя тя.

Знае се, че тържеството ще бъде интимно – както те самите потвърдиха, въпреки че не желаят да разкрият повече подробности. Според португалските медии сватбата ще се състои след Световното първенство по футбол през 2026 г., което ще се проведе от 11 юни до 19 юли в Мексико, САЩ и Канада.

Говори се, че избраното място е Мадейра – родното място на Роналдо. Двамата обмислят катедралата във Фуншал за церемонията, тъй като споделят дълбоки религиозни убеждения, а приемът и партито се очаква да бъдат в луксозен хотел в региона.