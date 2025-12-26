България

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

26 декември 2025, 10:11
35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом
Източник: БТА

М ъж на 35 години от Лом е загинал на катастрофа на пътя от Лом към село Комощица към 16:00 часа на 24 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъжът е шофирал лек автомобил като на прав участък от пътя е карал с несъобразена с мократа пътна настилка скорост, загубил е управлението, излязъл е в страни от шосето и се е блъснал в бетонна ограда.

При удара водачът е изпаднал от колата, ударил се е в оградата и е загинал на място, а на автомобила били нанесени големи материални щети.

На място бил направен оглед от оперативна полицейска група и е образувано досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
катастрофа лом загинал
Последвайте ни
Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете

Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 4 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 4 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 1 час

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 1 час

Всеки ноември коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Свят Преди 2 часа

В него са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили

Оперираха Болсонаро от херния

Оперираха Болсонаро от херния

Свят Преди 2 часа

Операцията е продължила около три часа и половина и е преминала без усложнения

<p>Мъж остава без книжка три пъти&nbsp;след фалшиво положителен тест за наркотици</p>

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

България Преди 2 часа

Лабораторните изследвания показали обаче, че полевият тест греши

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Свят Преди 2 часа

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 3 часа

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

България Преди 3 часа

Обявено е частично бедствено положение

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 3 часа

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

<p>Как да не напълнеем по&nbsp;празниците</p>

Личен треньор: Как да не напълнеете по празниците

Свят Преди 3 часа

„Това е като да управляваш банкова сметка, само че с калории", съветва Джилиан Майкълс

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Руски съд осъди Сергей Удалцов на 6 години затвор за тероризъм

Свят Преди 12 часа

Той определи съдебното решение като срамно

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Китайски компании пуснаха роботизирани кучета на цената на смартфон

Технологии Преди 12 часа

Компанията получи предварителни поръчки на обща стойност 10 милиона юана

Частично бедствено положение в община Пазарджик

Частично бедствено положение в община Пазарджик

България Преди 12 часа

Продължителните валежи през последното денонощие доведоха до повишаване на нивата на водите в района на населеното място и край магистрала "Тракия"

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Известен китайски художник стана баща на 87 години

Любопитно Преди 13 часа

Той скъса връзките си с по-големите си деца

<p>Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър (ОБЗОР)</p>

Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

Свят Преди 13 часа

Това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Коледно шоу отвъд Океана: извънземен Йокич избухна с 56 точки и "трипъл-дабъл" при победа на Денвър (видео)

Gong.bg

Дюрант и Хюстън изненадоха ЛА Лейкърс, Стеф Къри поведе Голдън Стейт срещу Далас

Gong.bg

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени, сред тях - и малко дете

Nova.bg

Частично бедствено положение в пазарджишкото село Гелеменово

Nova.bg