Жертви и милиони без ток в Тексас заради сковаващ студ

Н еобичаен студен атмосферен фронт остави без ток над 8 милиона клиенти в Тексас и Мексико, предаде Ройтерс.

В южния американски щат без електроснабдяване са 4 милиона абонати. Заради повишеното потребление местният електроенергиен оператор е принуден да спира тока но ротационен принцип.

На спотовия пазар цената на тока по електроразпределителната мрежа на Тексас скочи вчера с над 10 000%. В неделя вечерта в щата бе регистриран зимен рекорд на потреблението от 69 150 мегавата - с 3200 мегавата повече от предишния, поставен през януари 2018 г.

Арктическите въздушни маси се спуснаха още по-надолу - в северната част на Мексико. В съседната страна без ток вчера сутринта бяха 4,7 милиона клиенти. До обяд услугата бе възстановена за близо 2,6 милиона от тях.

В понеделник президентът на САЩ Джо Байдън обяви извънредно положение, което ще позволи на федералното правителство да предостави помощ на Тексас, където температурите варират от минус 2° до минус 22° по Целзий.

Този щат е най-големият производител на суров петрол в страната. Студът засегна сериозно енергийния сектор, като петролни рафинерии бяха затворени.

SNOW ON THE BEACH: Rare sight in Texas as winter storm brings snowfall to the shoreline in Galveston. https://t.co/Wtyknos8RJ pic.twitter.com/x95UG8JbZO

Международното летище на Хюстън "Джордж Буш" ще остане затворено поне до 19 ч. по Гринуич (21 ч. българско време) днес.

Само вчера в САЩ са били анулирани над 3700 полета, съобщи телевизия Си Ен Ен.

Затворени са общо пет американски летища - две международни (в Тексас и Мисисипи) и три регионални (в Тексас и Луизиана).

При това се очаква в Тексас да стане още по-студено. Националната метеорологична служба прогнозира температурата в щата да падне до 26° под нулата.

Много тексасци са блокирани вкъщи. Средната температура в южния щат е около 20° и мнозина местни жители просто нямат толкова топли дрехи, отбелязва Франс прес.

Заледените пътища в Тексас вече доведоха до злополуки. В четвъртък шестима души загинаха, а десетки бяха ранени, при гигантска верижна катастрофа на магистрала край Далас.

Двама души бяха открити мъртви край пътища в района на Тексас, като смъртта им вероятно се дължи на студеното време, съобщи Асошиейтед прес.

Освен Тексас, извънредно положение бе обявено в поне още шест американски щата - Алабама, Канзас, Кентъки, Мисисипи, Оклахома и Орегон, отбелязва АФП. Националната метеорологична служба на САЩ каза, че най-малко 150 милиона американци живеят на места, засегнати от студено време или от снеговалежи.

Cars throughout Texas were covered in thick layers of ice as a strong winter storm swept through the state on Monday.

The ice covering Michael Ikahihifo's car was so thick he had to punch it out piece by piece and then slam the rest off.https://t.co/wBt6rNSBMc pic.twitter.com/qMpESJ4yDh