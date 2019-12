Жертивите на атаката в Лондон - възпитаници на Кеймбридж

23-годишната Саския Джоунс и 25-годишният Джак Мерит, завършили университета в Кембридж, са жертвите на терористичния акт в Лондон, съобщиха от британската полиция, цитирана от БНР.

Джак Мерит е бил специализант по право и криминология и се е занимавал с въпроса за рехабилитация на затворниците и връщането им в обществото, предаде БТА.

Shocking, relevant to Cambridge ... He seems supportive of those who committed a crime. sad. "BBC - London Bridge attack victim named as Jack Merritt" https://t.co/pOp7YEyHcD @Cambridge_Uni #rip

Другата жертва - Саския Джоунс, е бивша студентка в университета и също е била участничка в програмата, посветена на рехабилитацията на затворниците. В деня на атентата те били на събитие, организирано от увиверситета в Кембридж, което се провеждало близо до мястото на нападението - известния Лондонски мост на река Темза.

Saskia Jones, aged 23, and Jack Merritt, aged 25, are the two victims of the cowardly attack in London on Friday. It is their names we should be speaking and their images we should be seeing. #RIP pic.twitter.com/NcVdrOUSxJ