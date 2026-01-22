Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

И вет Лалова-Колио е уличена в употреба на допинг, съобщават от Международната агенция за тестване (ITA).

Проба, дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г., по време на Олимпиадата в Рио, е показала наличието на забраненото вещество остарин глюкуронид, вид анаболен стероид. Извършеният анализ е по нов метод, съобщават от агенцията, цитирана от NOVA.

Пробите са били отрицателни при първоначалния анализ, с наличните тогава технологии. Освен на Ивет Лалова-Колио положителни проби за анаболни стероиди с новата технология са излезли и на Есраа Елсайед Рашед Елсайед Ахмед, египетски състезател по вдигане на тежести, Рафаел Аугусто Бузакарини, бразилски джудист, Сослан Дауров, беларуски борец, Иван Ефремов, узбекски щангист. Всички проби са дадени през август 2016 г.

Повторният анализ на пробите е извършен от акредитирани лаборатории в Лозана, Швейцария, и Кьолн, Германия.

Спортистите са информирани за съответните случаи. Всеки от тях има право да поиска нов анализ на своята проба. Ако анализът бъде поискан и потвърди резултата, или ако анализът не бъде поискан, случаите ще се процедират като потвърдено нарушение на антидопинговите правила. Състезателите имат възможност да представят обяснения за положителните резултати. Спортистите също ще бъдат временно отстранени от съответната международна федерация в очакване на процедурите в съответствие със съответните антидопингови разпоредби. След това въпросът ще бъде отнесен от ITA до Антидопинговия отдел на Спортния арбитражен съд за произнасяне съгласно Антидопинговите правила на МОК. Предвид факта, че делата са в ход, няма да има повече коментари по време на текущото производство, подчертават от Международната агенция за тестване.

На Игрите през 2016-а Лалова-Колио участва в дисциплината бягане на 200 метра при жените и завърши на осмо място.

Тези нови положителни проби водят програмата за повторен анализ на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. почти до завършване, с общо десет атлети, които вероятно са употребили допинг. Този резултат е напомняне, че науката за борба с допинга непрекъснато се развива и че спортистите, които избират да търсят нечестно предимство чрез допинг, никога не трябва да се чувстват в безопасност, заявяват от Международната агенция за тестване.

Дългосрочното съхранение на проби и техният повторен анализ, когато са налични нови или подобрени методи за откриване, разширяват мрежата за разкриване на нарушения на антидопинговите правила. Тези инструменти са допълнителни гаранции за чист спорт и се използват при всяко издание на Олимпийските игри, допълват от ITA.