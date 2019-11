Нападателят от Лондон е бил съден за тероризъм

М ъжът, който извърши атаката, определена като терористичен акт, на Лондонския мост в петък, се оказва бивш затворник, осъден за терористична дейност, съобщава Би Би Си (BBC).

Нападателят, идентифициран от полицията като 28-годишният Усман Хан, е бил пуснат условно от затвора към момента на атаката,

в която бяха убити мъж и жена, а други трима души бяха ранени. Хан е застрелян от полицаи, след като преди това е бил задържан от граждани. Органите на реда определиха нападението като терористичен акт.

Усман Хан е осъден през 2012 г., казва ръководителят на отдела по борба с тероризма на лондонската полиция Нийл Басу. „Той е освободен от затвора условно през декември 2018 г. и сега ключово за разследването ще е да се установи как е дошъл да извърши това нападение”, заяви още той.

Вестник „Таймс” съобщава, че освобождаването на Хан от затвора миналата година е станало възможно, благодарение на това, че

той се е съгласил да носи електронна гривна за следене на местоположението му.

