Свят

Службата за имигрантите задържала деца в Минесота

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

22 януари 2026, 17:44
Службата за имигрантите задържала деца в Минесота
Източник: EPA/БГНЕС

А мериканските имиграционни власти са задържали най-малко четири деца, включително 5-годишно, в училищен район в Минеаполис този месец, съобщиха днес представители на района, цитирани от "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че тази информация е дошла на фона на опасенията във връзка с обхвата и тактиката на федералните правоприлагащи органи в рамките на кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп за борба с имиграцията, в рамките на която 3000 служители са разположени в най-големия град в щата Минесота.

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Тръмп определи кампанията като битка за изгонване на насилствени престъпници от САЩ.

"Защо задържат 5-годишно дете?",  заяви на пресконференция Зина Стенвик, директор на училищния район Колумбия Хайтс.

"Не може да ми кажете, че това дете ще бъде класифицирано като склонен към насилие престъпник", допълни тя.

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност Триша Маклафлин отрече детето да е било мишена на операцията. 

Убиха жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ

"Имиграционните и митнически власти не са имали за цел дете", гласи нейно изявление: "Te проведоха целенасочена операция във вторник, за да арестува Адриан Александър Конехо Ариас, който според службите е в страната незаконно. Когато агентите се приближиха към шофьора Адриан Александър Конехо Ариас, той избяга пеша, изоставяйки детето си. За безопасността на детето един от нашите служители на ИМВ остана с него, докато другите служители арестуваха Конехо Ариас".

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Имиграция САЩ Минеаполис
Последвайте ни
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Голяма авария спря тока в центъра на София

Голяма авария спря тока в центъра на София

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Ето кой влиза в Съвета за мир на Тръмп, освен България

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважваният юрист и политик Анастас Анастасов

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Осуетиха атентат срещу германския канцлер Мерц

Свят Преди 56 минути

Групировка на име „Колектив за съпротива“ пое отговорност

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

Камион с прасета се запали на пътя Хасково – Димитровград

България Преди 2 часа

На място са изпратени екипи на пожарната

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

„Обичам те! Продължавай да натискаш!“: Тенис легенда с послание към Григор Димитров

България Преди 3 часа

Легендарният Андре Агаси предизвика истински фурор в социалните мрежи с емоционална публикация

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

Любопитно Преди 3 часа

След над 100 представления и престижните отличия „Икар“ и „Аскеер“, спектакълът „Място, наречено Другаде“ се мести на нова сцена. От 20 февруари тандемът Боряна Братоева и Петър Антонов ще представя отличения текст на Яна Борисова в Театър Artvent

<p>Номинации за &bdquo;Оскар&ldquo; 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации (СПИСЪК)</p>

Номинации за „Оскар“ 2026: Исторически рекорд за филм с 16 номинации

Любопитно Преди 3 часа

Конан О’Брайън ще бъде водещ на наградите "Оскар" през 2026 година

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Гренландия - част от САЩ? Вярно и невярно в речта на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Пред форума в Давос Тръмп говори близо час и каза много на брой неверни неща - най-вече за Гренландия и НАТО

10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

10 заплахи, които могат да унищожат човечеството: Черният списък на СЗО

Свят Преди 3 часа

През 21-ви век светът е изправен пред предизвикателства, които подкопават здравето на милиарди хора

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Трета поредна влакова катастрофа разтърси Испания

Свят Преди 4 часа

Пътнически влак се сблъска със строителен кран

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

На 54 почина изключителният виолончелист Иван Лалев

България Преди 4 часа

Пътят му започва рано, на 10-годишна възраст – под ръководството на баща му Христо Лалев

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

Статистически феномен: Инвалидните пенсии у нас вече изпреварват тези за стаж и възраст

България Преди 4 часа

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Страшна болест настигна мъж половин век след излекуването му

Свят Преди 4 часа

Медицински прецедент: Рецидив на онкологично заболяване се появи 48 години след успешната операция на пациента

<p>Наталия Киселова с коментар след проваленото заседание на НС</p>

Киселова след проваленото заседание на НС: Начинът за включване на Изборния кодекс в дневния ред беше неправилен

България Преди 5 часа

Според нея предложените изменения за избирателните списъци и за скенерите двойно утежняват избирателите

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Свят Преди 5 часа

Лидерът на Reform UK иска да премахне лихвите, които банките получават от BoE

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

Делото "Дебора": Адвокатите на Георгиев твърдят, че процесът е режисиран

България Преди 5 часа

Обвиненията са изфабрикувани, каза пред журналисти адвокатът на подсъдимия - Петко Кънев

<p>Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти</p>

NYT: Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти

Свят Преди 5 часа

От учениците се изисква да посещават курсове по руска военна история, като часове по „Важни разговори“, за прокремълски дискусии по актуални събития, и „Уроци по смелост“, за героични постъпки на руски войници

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

БНБ предупреждава: Как да разпознаем фалшивото евро само с три стъпки

България Преди 5 часа

Централната банка напомня, че защитните елементи на евробанкнотите са изключително надеждни, но е необходимо всеки от нас да знае как да ги проверява бързо и лесно без нужда от специални уреди

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Емилия Кларк: След „Игра на тронове“ преживях пълен нервен срив

Edna.bg

За сияйна кожа през зимата консумирайте тези храни

Edna.bg

Очаквайте НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от Лига Европа

Gong.bg

Официално: Каземиро напуска Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Nova.bg

Очаква ни осезаемо затопляне в края на януари

Nova.bg