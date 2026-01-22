Боряна Братоева и Петър Антонов в интимен сблъсък: „Място, наречено Другаде“ с премиера в нов театър

С лед повече от 100 срещи с публика, постановката „Място, наречено Другаде“ открива новото си сценично пространство. На 20 февруари пиесата ще бъде представена за първи път в Театър Artvent.

Разказът среща Мия и Денис – съседи със споделена стена и общо минало, което не са преживели заедно, но разбират болезнено добре. Той е останал да живее в спомените си. Тя настоява за настоящето. Един бивш телевизионен водещ и една млада актриса се срещат не защото са готови, а защото вече нямат накъде да бягат.

Между хаплив хумор, тишина и болезнено честни разговори посред нощ, двама напълно различни души откриват, че спасението понякога идва тихо – през тънката стена на съседния апартамент.

В ролите са Боряна Братоева и Петър Антонов – актьори с различна сценична енергия и силно присъствие, които превръщат контраста помежду си в двигател на действието. Монолозите им са интимни и концентрирани, редуващи тишина и смях в реакциите на публиката.

Текстът е на Яна Борисова - автор, който пише за малките размествания, след които нищо не остава същото. Режисьорът Димитър Коцев-Шошо изгражда спектакъла с усет и внимание към паузите, към иронията и към крехкия баланс между хумор и уязвимост.

Сценографията и костюмите на Елис Вели и музиката на Милен Кукошаров изграждат ненатрапчив, но категоричен свят, достатъчно реален, за да бъде разпознат, и да побере емоциите на героите.

„Място, наречено Другаде“ е спектакъл за приятелството като форма на любов, за любовта като риск и за втория шанс, който никога не идва по същия начин.

Носител е на награди „Икар“ 2023 и „Аскеер“ 2023 за драматургия.

Всички предстоящи дати и билети можете да намерите тук: https://artvent.bg/event/miasto-nareceno-drugade