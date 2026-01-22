България

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

22 януари 2026, 21:01
Хибриден автомобил се запали край Цървеняно
Д вижението по път I-6 Цървеняно - Радомир, на 3 км от с. Цървеняно в община Кюстендил, временно се осъществяваше в една лента, двупосочно поради горящ автомобил. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Трафикът се регулираше от "Пътна полиция". 

Обгорял автомобил затруднява движението на пътя Кюстендил – Дупница

Инцидентът стана малко след 17:00 часа, поради техническа причина, възникнала в лек автомобил "Тойота" хибрид, казаха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Камион се запали на пътя Кюстендил – Гюешево

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали, съобщиха още от полицията. Екип на пожарната е изгасил автомобила, а пътят е обезопасен от Областното пътно управление.

