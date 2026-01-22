СДВР с позиция охраната на метрото в София

В ъв връзка с разпространен в публичното пространство видеоклип, който касае служител на реда, охраняващ обекти на столичното метро, от СДВР заявиха, че е извършена проверка на наличните материали в архива.

Така е установено, че публикацията, разпространявана в социалните мрежи от общински съветник от партия „Да, България“, не е от 2026 година, а е заснета на 19 декември 2022 г. в 06.55 ч., поради което внушенията за текущо непристойно поведение или нарушение на служебни задължения са неверни.

По случая с видеоклипа от 19 декември 2022 г. вече има извършена дисциплинарна проверка. От 10 януари 2023 г. до 22 май 2024 г. служителят е бил в дългосрочни болнични и отпуски заради здравословен проблем. От 22 май 2024 г. със заповед на директора на СДВР е прекратено трудовото му правоотношение.

Поводът е публикация на общинския съветник Симеон Ставрев във Фейсбук.