Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

П очина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов. Той е бил заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституциония съд на Република Българи. Анастасов си е отишъл на 60-годишна възраст.

Роден е на 10 октомври 1965 година в Ямбол. Завършил е специалностите "Защита на националната сигурност на Р. България" и "Право" в Академията на МВР. От 1991 година работи в съдебната система. Първо в прокуратурата, а от 1996 година е районен съдия в Ямбол. В периода от 2000 до 2009 година е председател на Районния съд в Ямбол.

През 2006 година Анастасов участва в създаването на сдружение ГЕРБ в град Ямбол. На парламентарните избори през 2009 година е избран за народен представител от листата на ГЕРБ. На 14 юли 2010 година Анастасов става заместник-председател на 41-вото народно събрание, след като Лъчезар Иванов подава оставка. Заема този пост до 1 ноември 2012 г., след като е избран за съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание и пълномощията му на народен представител са прекратени.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян изрази съболезнованията си до семейството и близките на Анастасов.

"С огромна тъга научих скръбната вест за кончината на директора на Дирекция „Законодателна дейност и парламентарен контрол“ на Народното събрание Анастас Анастасов. Моля, приемете моите, на народните представители от 51-вото Народно събрание и на парламентарната администрация най-искрени съболезнования и съчувствие по повод тежката загуба", заяви Назарян в публикация на сайта на парламента.

"С болка се разделяме с колега – уважаван юрист, независим и безпристрастен магистрат, авторитетен политик и достойна личност. Ще ни липсват неговата експертиза, богат опит, отдаденост на работата, човещина", отбеляза председателят на парламента.

„Като магистрат, народен представител, заместник-председател на 41-вото Народно събрание и съдия в Конституционния съд на Република България Анастас Анастасов даде своя принос за утвърждаване на демократичните ценности, върховенството на закона и правовия ред в страната. С високо съзнание за своята отговорност той отстояваше правата на българските граждани, демократичните ценности и авторитета на институциите, за които работеше безкористно и всеотдайно“, посочи Рая Назарян.

Тя допълни, че ще помним Анастас Анастасов като добър приятел, мъдър учител, отзивчив колега и най-вече като благороден, скромен и сърдечен човек, се посочва в публикацията.