Жена твърди, че Конър Макгрегър я е изнасилил "по жесток начин" в хотел

И рландският ММА боец Конър Макгрегър „на практика изнасилил“ жена, която претърпяла „насилствено и жестоко нападение“ от негова страна, беше съобщено на съдебните заседатели във Върховния съд в Дъблин.

Жената предявява граждански иск за обезщетение срещу ирландския боец и негов приятел Джеймс Лоурънс, като твърди, че те са я нападнали сексуално през декември 2018 г.

Адвокатите на боеца я обвиниха в опит за „изнудване“.

A woman will say she was left "weeping and shivering in pain" after she was subjected to what she alleges was a "vicious and violent" sexual assault by Mixed Martial Arts star Conor McGregor, during which she "thought she would be killed", a High Court civil jury has been told.… pic.twitter.com/PuqO2fKKX0