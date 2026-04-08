Велосипедист загина след сблъсък с камион в Бяла Слатина

В елосипедист на 62 години е загинал при пътен инцидент в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР Враца.

Мъжът е бил блъснат от товарен автомобил, управляван от 38-годишен водач.

Катастрофата е станала на кръстовище в града, около 11:00 ч. , на 7 април.

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на водача на автомобила са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Миналата година при катастрофи в област Враца са загинали 12 човека, според доклада на ОД на МВР Враца, публикуван на сайта на дирекцията. Повечето катастрофи са станали през светлата част на денонощието, но броят на загиналите е еднакъв през деня и нощта.

