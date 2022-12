Млада жена изненадващо роди в самолет

М лада жена изненадващо е родила бебе по време на полет към Амстердам, предаде ДПА.

Пътувайки с "Роял Дъч Ерлайнс" от Еквадор до Амстердам, Нидерландия, през миналата седмица, жената изпитала неочаквани болки в корема. Отишла до тоалетната и след няколко контракции родила момче. Според съобщение на нидерландска болница, жената не е знаела, че е бременна.

A young woman unexpectedly gave birth to a baby while on board a KLM flight from Ecuador to Amsterdam last week, the Dutch hospital that treated the passenger said. https://t.co/0GCyYnaSGt