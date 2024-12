Зеленски разкритикува Орбан, че е обсъдил войната с Путин

У краинският президент Володимир Зеленски разкритикува унгарския премиер Виктор Орбан заради телефонния му разговор с руския президент Владимир Путин, по време на който двамата обсъдиха войната в Украйна, предаде Ройтерс.

„Никой не бива да прави личен имидж за сметка на единството. Не може да има дискусии за войната, която Русия води срещу Украйна, без Украйна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

По-рано днес Кремъл съобщи, че Путин е казал на Орбан в телефонен разговор, че политиката на Киев продължава да изключва възможността за мирно уреждане на конфликта. В изявлението не се уточнява кога е бил проведен телефонният разговор, отбелязва Ройтерс.

Pro-Russian Prime Minister of Hungary, Orban, initiated a call with Putin immediately after meeting with Trump and Musk.



