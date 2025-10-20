Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

С пециалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и съветникът му и зет Джаред Кушнър се завърнаха в Израел, потвърди говорител на американското посолство, предаде АФП.

Двамата са водещите преговарящи на Вашингтон по плана за примирие в Газа и се очаква да се срещнат с членове на правителството на премиера Бенямин Нетаняху.

(Във видеото: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мирното споразумение за Газа)

Конфликтът в ивицата Газа, характеризиращ се с продължителни напрежения, ескалации и хуманитарна криза, е централна точка за стабилност в Близкия изток. Съединените щати засилиха дипломатическите си действия за постигане на примирие. Администрацията на президента Доналд Тръмп пое активна роля, като ключови фигури в преговорите са специалният пратеник Стив Уиткоф и съветникът Джаред Кушнър. Техните мисии се фокусираха върху спиране на огъня, освобождаване на израелски заложници, държани от „Хамас“, и облекчаване на хуманитарното положение в Газа.

Стив Уиткоф многократно посещаваше региона, провеждайки срещи с израелския премиер Бенямин Нетаняху и други лидери. В началото на 2025 г. той пътува до Близкия изток, за да обсъди удължаване на първия етап от споразумение между Израел и „Хамас“, включващо освобождаване на заложници и напредък към втора фаза. Преговорите включваха сложни размени, при които Израел освобождаваше палестински затворници в замяна на израелски заложници.

През септември 2025 г. президентът Тръмп представи 20-точков план за примирие в Газа, включващ постоянно прекратяване на огъня, освобождаване на всички заложници и прекратяване на конфликта. Той призова „Хамас“ да действа бързо, подчертавайки потенциала за „нещо специално“ и „безпрецедентно“. Въпреки временните примирия и размяната на заложници, пълното прекратяване на военните действия и освобождаването на всички заложници останаха труднопостижими.

На фона на международния натиск заради разрушенията и ограниченията за хуманитарна помощ, израелското правителство на Нетаняху търси съгласие със САЩ за план, обхващащ освобождаването на всички заложници, разоръжаването на „Хамас“ и демилитаризацията на Газа.