САЩ удариха кораб с наркотици в Тихия океан, четирима убити

А мериканската армия съобщи, че е убила четирима мъже при удар срещу корабче, за което се предполага, че е използвано за трафик на наркотици, в международни води в източната част на Тихия океан, предаде Ройтерс.

BREAKING: The US just blew up a drug boat in the Pacific, kiIIing 4 traffickers pic.twitter.com/bIJT3qGSlF — End Wokeness (@EndWokeness) December 4, 2025

„Разузнаването потвърди, че корабчето е пренасяло нелегално наркотици по известен маршрут за наркотрафик в Източния Пасифик. На борда му се намираха четирима наркотерористи, които са убити“, написа Южното командване на американските въоръжени сили в изявление в социалната мрежа „Екс“.

От септември американските сили са потопили над 20 кораба, заподозрени в трафик на наркотици, при което са убити повече от 80 души. След един от тези удари колумбийският президент Густаво Петро заяви, че в резултат на американска операция е бил убит рибар от неговата страна, а не наркотрафикант.