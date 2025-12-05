5 декември: Намерен е най-известният морски призрак

Н а 5 декември 1872 г. британският кораб Dei Gratia прекосява студените води на Атлантика, на около 400 морски мили от Азорските острови, когато в далечината моряците забелязват необичайна гледка. Малката американска бригантина „Мери Селест“ се носи бавно срещу вятъра, с неестествено разпуснати платна и странно наклонена конструкция.

От борда ѝ не идва нито звук, нито сигнал. Когато капитанът на Dei Gratia решава да се приближи, никой от екипажа му още не подозира, че предстои да се сблъска с една от най-големите морски мистерии в историята.

Бордова група се прехвърля на „Мери Селест“ и открива нещо смразяващо - корабът е напълно изоставен. Няма следи от борба, паника или сблъсък. Товарът – над 1700 бъчви с индустриален спирт – е непокътнат. Хранителните запаси са достатъчни за още шест месеца плаване. Особеното е, че липсва спасителната лодка, а в каютите личните вещи на моряците стоят подредени, сякаш те са напуснали кораба с мисълта, че ще се върнат след минути.

Дневникът на капитан Бенджамин Брикс е прекъснат внезапно – последният запис е от десет дни по-рано, когато времето е било спокойно и корабът е напредвал нормално към Генуа, Италия.

Десет души, изгубени без следа

На борда трябва да се намират 10 души – капитан Брикс, съпругата му Сара, тяхната двегодишна дъщеричка София, седем опитни моряци. Никой от тях никога не е открит. И до днес няма нито доказателства за удавяне, нито вещи, нито телесни останки – сякаш десет човека са изчезнали в празнотата на океана.

Теории: от научни до сензационни

През 150 години разглеждане случаят е породил безброй предположения:

Пиратско нападение? – изключено, тъй като липсват грабежи.

Бунт на екипажа? – няма следи от насилие.

Алкохолни изпарения, причинили внезапна експлозия? – модерните изследвания показват, че е възможно да е имало силен взрив без огън, който да изплаши екипажа и да ги принуди да напуснат кораба панически.

Метеорологично бедствие – воден смерч или гигантска вълна? – хипотеза, която много историци смятат за вероятна.

Загуба на ориентация и неправилно решение на капитана – възможно е повреда на навигационните инструменти да е накарала Брикс да се страхува, че корабът потъва.

Фолклорни и окултни хипотези – от морски чудовища до извънземни; популярни, но без доказателства.

Защо мистерията живее и днес

„Мери Селест“ е „перфектната“ загадка – кораб в добро състояние, без следи от престъпление, без трупове, без свидетели, без правдоподобен мотив за изоставяне.

Това е история, която комбинира драмата на човешкото изчезване с безкрайната бездна на океана. Ето защо повече от век след откриването си тя продължава да вълнува историци, писатели, режисьори и любители на необяснимото.

Големият лондонски смог

На 5 декември 1952 г. над Лондон се спуска необичайна, плътна мъгла. В началото тя изглежда като поредния зимен облак, каквито британската столица често преживява. Но само след часове става ясно, че това не е обикновена мъгла – това е смъртоносна завеса от дим, сажди и токсични газове, която ще остане в историята като Големият смог на Лондон.

В следващите дни видимостта в Лондон пада до няколко метра. Автомобилният транспорт буквално спира. Автобуси, трамваи и дори линейки са принудени да прекратят работа. Хората се движат бавно по улиците, с шалове върху лицата, но отровният въздух прониква навсякъде – в домовете, в магазините, в болниците.

Причината е комбинация от:

изключително студено време

масово отопление с въглища с ниско качество, богати на сяра

безветрие, което „заключва“ замърсяването над града

температурна инверсия, която задържа дима близо до земята

Смогът е толкова гъст, че хората по-късно разказват как не можели да виждат собствените си крака.

Невидимата заплаха: серни съединения и киселинни частици

Въздухът над Лондон става смес от смъртоносни вещества – серен диоксид, въглероден моноксид, киселинни частици и сажди. Милиони фини частици влизат директно в белите дробове на хората.

Болниците започват да се пълнят с пациенти със задушаване, остри бронхити и белодробни инфекции. Но линейките не могат да стигнат навреме до много от тях – някои болни биват носени на ръце или на колички през гъстия смог.

Трагичният рекорд: хиляди жертви за пет дни

Само за първите 5 дни загиват над 4 000 души – предимно възрастни, деца, хора с астма и сърдечно-съдови заболявания. В следващите месеци броят на жертвите се увеличава драматично. Днешни анализи сочат, че общият брой може да достига 12 000 души. Смогът се разсейва едва на 9 декември, когато силен вятър най-накрая прочиства въздуха.

Катастрофата е повратен момент. Лондон – град, свикнал със сивото небе – осъзнава, че замърсяването е не просто неудобство, а смъртоносна заплаха. Разследването разкрива, че димът от въглищните печки, индустриалните емисии, и липсата на регулации са превърнали града в отровен котел.

Обществен натиск, медийни кампании и научни доклади довеждат до приемането на историческия Clean Air Act (1956) – закон, който въвежда „зони без дим“, насърчава по-чисти горива и поставя началото на модерната екологична политика във Великобритания.

Родени:

1901 г. – роден е американският продуцент на анимационни филми Уолт Дисни

1946 г. – роден е испанският оперен певец Хосе Карерас

Починали: