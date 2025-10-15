Тръмп: Само да кажа и Израел напада Газа

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че израелската армия може да атакува Газа веднага щом каже "думата", ако "Хамас" не спази споразумението за прекратяване на огъня.

Тръмп посочи пред Си Ен Ен, че ще обмисли да позволи на израелския премиер Бенямин Нетаняху да възобнови военните действия в Газа, ако "Хамас" откаже да спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня.

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

"Какво става с "Хамас" – това ще се оправи бързо", подчерта Тръмп.

Днес Израел обвини терористичната групировка "Хамас", че не спазва споразумението за предаване на заложници, живи и мъртви, като част от сделка за прекратяване на боевете в Газа.

"Хамас" за споразумението с Израел: Не желаем прекратяването на огъня в Газа да се провали

В отговор израелските власти завиха пред ООН, че доставките на хуманитарна помощ, които се очаква да бъдат допуснати в Газа, ще бъдат намалени или забавени поради малкия брой предадени починали заложници. Но досега и двете страни в конфликта се въздържат от атаки и спазват примирието.