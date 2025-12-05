Си Цзинпин придружи Макрон в Чънду - рядък жест към ЕС

К итайският президент Си Цзинпин придружи френския си колега Еманюел Макрон в Чънду днес – рядък жест, запазен за лидера на втората по големина европейска икономика, който подчертава значението, което Пекин отдава на отношенията си с Европейския съюз, предаде Ройтерс.
Френският президент започна деня си, като изненада хората, излезли за сутрешния си крос в парка „Цзючън“ в Чънду, показват видеа, разпространени в китайските социални мрежи. След това той се присъедини към Си при язовира „Дуцзянян“, съобщиха държавните медии. Съоръжението регулира водните потоци около Чънду още от III век пр.н.е.
Срещата в китайската столица вчера доведе до сключването на 12 споразумения за сътрудничество в области като застаряване на населението, ядрената енергетика и опазването на пандите.
Парични стойности на договорите не бяха разкрити, въпреки че Макрон е придружаван от ръководителите на някои от най-известните френски компании по време на четвъртото си посещение в Китай.
Не се очаква обаче китайският лидер да одобри дългоочакваната поръчка за 500 самолета „Еърбъс“, тъй като подобен ход би отслабил позицията на Пекин в търговските преговори със САЩ, които настояват за ангажимент за закупуване на допълнителни самолети „Боинг“.
