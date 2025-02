Земетресение с магнитуд от над пета степен край Аморгос и Санторини

З еметресение с магнитуд от 5,1 по Рихтер е било регистрирано тази сутрин край гръцкия остров Аморгос в Егейско море, съобщи телевизия Скай.

Трусът е бил регистриран в 9:49 ч., а епицентърът му е бил на 20 км югозападно от селището Аркесини на острова. Три минути по-рано е било засечено друго земетресение с магнитуд от 4,3.

Късно снощи и рано тази сутрин в зоната между Аморгос и Санторини имаше още две земетресения съответно от 4,5 и 4,2.

#Potres 17.2.2025 ob 8.49 pri Santorinu, GR (M 5,0), zabeležen na opazovalnici šolske mreže v Trebnjem.#Earthquake on 17 Feb near Santorini, recorded on #RaspberryShake #CitizenScience seismic station in primary school in Trebnje, Slovenia. @raspishake #ShakeNet mobile app pic.twitter.com/2yH1JXw61V