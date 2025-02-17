Свят

Земетресение с магнитуд от над пета степен край Аморгос и Санторини

Гръцкият премиер разпореди училищата на островите Санторини, Аморгос, Анафи и Иос да останат затворени поне до петък

17 февруари 2025, 11:55
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З еметресение с магнитуд от 5,1 по Рихтер е било регистрирано тази сутрин край гръцкия остров Аморгос в Егейско море, съобщи телевизия Скай.

Трусът е бил регистриран в 9:49 ч., а епицентърът му е бил на 20 км югозападно от селището Аркесини на острова. Три минути по-рано е било засечено друго земетресение с магнитуд от 4,3.

Късно снощи и рано тази сутрин в зоната между Аморгос и Санторини имаше още две земетресения съответно от 4,5 и 4,2.

Вчера гръцкият премиер разпореди училищата на островите Санторини, Аморгос, Анафи и Иос да останат затворени поне до петък.

На четирите острова е обявено извънредно положение след серията от земетресения, която започна в края на януари и предизвика безпокойство у специалистите, че т.нар. „сеизмичен рой“ може да доведе до по-силно земетресение или до ограничено вулканично изригване в комплекса от активни вулкани в района.

* Във видеото: Какво да правим при земетресение?

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Източник: БТА, Петър Къдрев    
Земетресение гръцки остров Аморгос Егейско море епицентър Санторини премиер извънредно положение.

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