Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер удари Непал

З еметресение с магнитуд 5,6 разтърси Непал днес и бе усетено дори в индийската столица Делхи, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложкия институт на САЩ.

An #earthquake of magnitude 5.4 strikes #Nepal, the European-Mediterranean Seismological Centre says, sending tremors across India’s capital #NewDelhi.https://t.co/zo2z2KH2GF