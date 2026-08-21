Свят

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Трусът край Нови Пазар е бил усетен най-силно в квартал Луг

21 август 2026, 08:29
Земетресение разтърси Сърбия посред нощ
Източник: iStock
  • Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер е регистрирано в 2:19 ч. край Нови Пазар, Сърбия, на дълбочина около 2 км.
  • Трусът е усетен най-силно в квартал Луг, където някои жители са излезли от домовете си, след като разтърсването ги е събудило.
  • Заради слабия магнитуд не се очакват сериозни материални щети, но към момента няма окончателни данни за евентуални поражения.

Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер разтърси рано тази сутрин Сърбия, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната.

Трусът е регистриран в 2:19 ч. в района на Нови Пазар на дълбочина около 2 километра.

Слабо земетресение в Сърбия

Заради сравнително слабия магнитуд вероятността за материални щети е малка, но към момента няма окончателна информация за евентуални поражения.

Земетресението е било усетено по-силно от жителите на квартал Луг в Нови Пазар, където част от хората са излезли на терасите и пред домовете си след разтърсването.

„Всичко продължи кратко, но ударът беше достатъчно силен, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва. Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ“, разказа жител на Нови Пазар пред РИНА.

Източник: БГНЕС    
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