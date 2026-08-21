Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

- Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер е регистрирано в 2:19 ч. край Нови Пазар, Сърбия, на дълбочина около 2 км.
- Трусът е усетен най-силно в квартал Луг, където някои жители са излезли от домовете си, след като разтърсването ги е събудило.
- Заради слабия магнитуд не се очакват сериозни материални щети, но към момента няма окончателни данни за евентуални поражения.
🔔#Earthquake (#земљотрес, #tërmet) M3.0 occurred 1 km NW of Novi Pazar (#Serbia) 4 min ago (local time 01:19:58). More info at:— EMSC (@LastQuake) August 20, 2026
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Земетресение с магнитуд 3 по Рихтер разтърси рано тази сутрин Сърбия, съобщи Републиканският сеизмологичен институт на страната.
Трусът е регистриран в 2:19 ч. в района на Нови Пазар на дълбочина около 2 километра.
Заради сравнително слабия магнитуд вероятността за материални щети е малка, но към момента няма окончателна информация за евентуални поражения.
Земетресението е било усетено по-силно от жителите на квартал Луг в Нови Пазар, където част от хората са излезли на терасите и пред домовете си след разтърсването.
„Всичко продължи кратко, но ударът беше достатъчно силен, за да ни събуди. Усетихме как леглото се разтресе, а след това и прозорците. Излязохме на терасата, за да видим какво се случва. Нямаше паника, но не е приятно земетресение да те събуди посред нощ“, разказа жител на Нови Пазар пред РИНА.