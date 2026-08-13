Силно земетресение край бреговете на Салвадор

З еметресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер беше регистрирано снощи край бреговете на Салвадор, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на данни на Американския институт по геофизика (USGS).
Епицентърът на труса е бил в морето, а дълбочината му е около 56,8 километра.
Земетресението е било усетено в столицата Сан Салвадор, разказаха очевидци пред Ройтерс. Към момента няма информация за сериозни разрушения или пострадали хора.
Сеизмично активен район
Салвадор се намира в един от най-сеизмично активните райони на света. Страната е разположена в близост до границата между няколко тектонични плочи, включително Кокосовата и Карибската плоча.
Заради движението на земната кора в района често се регистрират земетресения с различна сила. По-силните трусове могат да причинят значителни щети, особено в гъсто населените райони.
Когато земетресението е с епицентър в морето, както в този случай, властите следят внимателно и за възможност от възникване на цунами. Рискът зависи от силата и дълбочината на труса, както и от това дали е предизвикано значително вертикално разместване на морското дъно.
Земетресения с магнитуд около 5,5 обикновено могат да бъдат усетени на значително разстояние от епицентъра, но последствията зависят от дълбочината, местоположението и качеството на строителството.
Властите в Салвадор продължават да следят ситуацията за вторични трусове и евентуални последици от земетресението.