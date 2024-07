Земетресение разлюля Мармарис

З еметресение с магнитуд 4,4 по Рихтер е станало в Мармарис, съобщава NOVA.

Според информацията на сайта на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) в 12.11 ч. е регистриран трус с магнитуд 4,4 ч., като епицентърът е в Мармарис.

⚠Preliminary info: M4.6 #earthquake (#deprem) about 10 km S of #Marmaris (#Turkey) 2 min ago (local time 12:11:50). Updates at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/LXp6caevJX