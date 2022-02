Зеленски: Най-малко 137 украинци загинаха от началото на руската офанзива

Н ай-малко 137 украинци загинаха от началото на руската офанзива, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"137 герои, наши съграждани" загубиха живота си,

съобщи украинският лидер във видеообръщение, публикувано на сайта на украинското президентство.

Зеленски каза още, че 316 украинци са ранени при сраженията.

Той изтъкна, че макар Русия да твърди, че поразява само военни цели, цивилни обекти също са били ударени, предаде Асошиейтед прес.

"Те убиват хора и превръщат мирни градове във военни цели.

Отвратително е и никога няма да го забравим", заяви украинският президент.

