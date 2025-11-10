Свят

Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници

10 ноември 2025, 10:39
Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?
Източник: Getty Images

В ексклузивно интервю за британския в. "Гардиън" украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп и отхвърли информациите, че последната им среща във Вашингтон е била бурна, като добави, че има добри отношения с американския президент.

Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя, докато инженерите се опитваха да възстановят мрежата. По време на разговора светлините угаснаха два пъти, отбелязва "Гардиън".

Украинският президент отрече твърденията, че Тръмп е хвърлил настрана карти на бойното поле по време на бурна размяна на реплики през октомври в Белия дом, където Зеленски беше пристигнал с надеждата да си осигури доставки на американски крилати ракети "Томахоук". "Той не е хвърлял нищо. Сигурен съм", каза Зеленски. Украинският лидер описа отношенията си с Тръмп като "нормални", "делови" и "конструктивни".

Според "Файненшъл таймс" Тръмп е упражнявал натиск Зеленски да приеме максималистките условия на руския президент Владимир Путин за прекратяване на войната и е казал, че руският лидер ще "унищожи" Украйна, ако тя не се съгласи. Зеленски заяви, че срещата е протекла по друг начин.

Украинската делегация постави три условия пред Тръмп и неговия екип, посочвайки последователни мерки, включително оръжия и икономически санкции, които биха "отслабили" Москва, каза украинският президент.

В изявление в президентския дворец в Киев Зеленски заяви, че "всички по света" се страхуват от Тръмп. "Това е истината", добави той. На въпроса дали това важи и за него, той отговори: "Не... ние не сме врагове на Америка. Ние сме приятели. Защо да се страхуваме?"

Зеленски: Не искам да сме в "менюто" за Путин

Той допълни: "Тръмп беше избран от народа си. Трябва да уважаваме избора, направен от американския народ, точно както аз съм избран от моя народ. САЩ са наш стратегически партньор от много години, може би дори десетилетия и векове." Двете страни споделят дълбоки общи ценности, за разлика от "империалистична" и ревизионистка Русия, каза Зеленски.

В интервюто Зеленски също така подчертава,  че британският крал Чарлз Трети е изиграл решаваща роля зад кулисите, като е насърчил американския президент да подкрепи Украйна по-ентусиазирано, след бурната среща в Овалния кабинет през февруари, когато Тръмп публично заплаши Зеленски и го изгони от Белия дом.

По време на държавното си посещение в Обединеното кралство през септември Тръмп проведе среща на четири очи с краля. "Не знам всички подробности, но разбирам, че Негово Величество е подал някои важни сигнали на президента Тръмп", каза Зеленски.

Той заяви, че Тръмп уважава краля и го счита за "много важен".

Няколко секунди след като Зеленски седна да разговаря с "Гардиън", интервюто бе потопено в мрак, когато електрозахранването в Мариинския дворец в сърцето на украинската столица прекъсна.

След като обаче резервният генератор на двореца се включи, светлините замигаха.

"Такива са нашите условия на живот", каза Зеленски с иронична усмивка. "Това е нормално. Имаме колебания в електроснабдяването в Киев, както навсякъде другаде." Той заяви, че Путин нарежда "терористични атаки" срещу енергийната система на Украйна, убивайки цивилни граждани и оставяйки ги без ток и вода. "Той не може да създаде напрежение в нашето общество по никакъв друг начин."

Зеленски посочи, че работи в тясно сътрудничество с международни партньори, за да защити Украйна от руските нощни атаки с дронове. Досега обаче Великобритания и други съюзници са отхвърлили изпращането на изтребители за патрулиране на небето над централната и западната част на страната – дългогодишна молба на Киев. Зеленски заяви, че иска да поръча 27 системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от американски производители. Междувременно, европейските държави биха могли да предоставят на Украйна своите налични такива системи, каза той.

На въпроса дали ЕС и Великобритания правят достатъчно в навечерието на студена и мрачна зима, Зеленски отговори: "Никога не е достатъчно. Достатъчно ще е, когато войната приключи. И достатъчно ще е, когато Путин разбере, че трябва да спре." Той заяви, че поддържа топли отношения с британския премиер Киър Стармър и има "постоянни контакти" с Лондон. 

След като Тръмп изключи военно участие на САЩ, правителствата на Франция и Великобритания обещаха да изпратят войски като част от евентуално мирно споразумение. На въпроса дали би искал британските войници да пристигнат по-скоро – например, за да заемат отбранителна позиция на границата на Украйна с Беларус – Зеленски отговори: "Разбира се. Ние сме искали много неща, включително оръжия и членство в ЕС и НАТО".

Той каза обаче, че въпросът за европейско военно присъствие в Украйна, докато войната продължава, трябва да се третира внимателно. "Лидерите се страхуват от своите общества. Те не искат да се включват във войната", каза той. В крайна сметка "техен избор" е дали да разположат войски. Ако бъде упражнен прекалено силен натиск, има риск Киев да загуби "финансовата и военната подкрепа от нашите партньори".

През последните дни руските войски превзеха по-голямата част от източния град Покровск след дълга и кървава кампания. Зеленски заяви, че Москва е вложила огромни сили в операцията си – "170 000 души" – като войната е най-ожесточена и брутална в Донецка област, основната цел на Путин. "Това е цялата история. Няма (руски) успех там. И има много жертви", каза той.

Зеленски: Подобни разговори биха били опасни (СНИМКИ)

Според Зеленски, през октомври Москва е загубила безвъзвратно 25 хиляди войници.

Той също заяви, че Кремъл води и "хибридна война срещу Европа" и тества червените линии на НАТО.

Зеленски твърди, че е напълно възможно Русия да отвори втори фронт срещу друга европейска страна, преди да приключи войната в Украйна: "Вярвам, че е така. Той може да го направи. Трябва да забравим общия европейски скептицизъм, че Путин първо иска да окупира Украйна, а след това може да отиде някъде другаде. Той може да направи и двете едновременно."

Според президента на Украйна "Путин е в безизходна ситуация по отношение на реалния успех. За него това е по-скоро патова ситуация. Ето защо тези неуспехи могат да го накарат да потърси други територии. За нас е много трудно, но ние сме у дома си и се защитаваме".

Той описа Русия като голяма и агресивна страна, която се нуждае от голям външен противник, за да обедини различните си етнически групи и региони. Путин вижда САЩ и Запада като врагове, каза той. "Приятелството с Русия не е решение за Америка. По отношение на ценностите Украйна е много по-близо до САЩ, отколкото до Русия".

Вижте в нашата галерия: Как войната промени лицето на Зеленски 

Как войната промени лицето на Зеленски
29 снимки
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Володимир Зеленски
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Зеленски Доналд Тръмп Война в Украйна Руска агресия Енергийни удари Международна подкрепа Военна помощ Дипломация Владимир Путин Американско-украински отношения
Последвайте ни

По темата

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Летище Бургас затваря за 6 месеца, нови полети от 1 май 2026

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Скалата разкри как е научил за смъртта на Осама Бин Ладен преди всички

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Желязков: Бюджетът ще бъде внесен в НС тази седмица

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Тъжната принцеса - Кейт Мидълтън не скри сълзите си по време на кралската церемония в чест на героите

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

По-добре късно... Еврокомисар: ''ЕС трябва да защити авто индустрията си от Китай''

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 13 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 14 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 14 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Секс по график и трети човек - тайните на щастливата връзка

Секс по график и трети човек - тайните на щастливата връзка

Любопитно Преди 7 минути

"Кога да намериш време да погледнеш някого в очите и да му кажеш, че е прекрасен?"

Лабубу

Швеция предупреждава: Опасен химикал във фалшиви Labubu води до безплодие

Любопитно Преди 12 минути

Шведската митница вече е конфискувала около 5300 фалшиви кукли и отново предупреждава за потенциалните им здравни рискове

<p>Напусна ни легендарен баскетболен играч и треньор</p>

Напусна ни легендата в баскетбола Лени Уилкенс

Свят Преди 38 минути

Той влиза в "Залата на славата" като баскетболист, треньор и част от олимпийския отбор на САЩ през 1992 г.

Терзиев: Бюджетът за 2026 г. крие средствата за София "зад завеса"

Терзиев: Бюджетът за 2026 г. крие средствата за София "зад завеса"

България Преди 50 минути

По думите му, макар да има известни положителни новини за столицата, редица важни финансови параметри остават неясни

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Парижки съд решава дали да освободи от затвора Никола Саркози

Свят Преди 1 час

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва

<p>Жена иска пари от бившия си, &quot;откраднал най-добрите ѝ години за раждане&quot;</p>

Жена иска обезщетение от бившия си, "откраднал най-добрите ѝ години за раждане"

Любопитно Преди 1 час

"Смятам, че ми дължи огромно обезщетение и искам да плати“

<p>Желязков:&nbsp;Действията на ДАНС, МВР и МО в &bdquo;Лукойл&ldquo; имат превантивен характер</p>

Росен Желязков: Действията на ДАНС, МВР и МО в „Лукойл“ имат превантивен характер

България Преди 1 час

Още преди налагането на санкциите видяхме, че има инциденти в рафинерии в Европа, каза премиерът

<p>Туристи позираха голи пред пирамидите в&nbsp;Гиза, арестуваха ги</p>

Трима туристи позираха голи пред пирамидите в Гиза, арестуваха ги

Свят Преди 1 час

Националността на задържаните не се съобщава

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

BBC: Очаква ни най-тежкият грипен сезон от 10 години, вирусът връхлита по-рано

Свят Преди 1 час

„Отдавна не сме виждали вирус като този, динамиката му е необичайна“, казва проф. Николa Луис, директор на Световния център за изследване на грипа към Института „Франсис Крик“

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Нова година 2026: Колко ще струва да празнуваме в България и чужбина

Пари Преди 2 часа

Малко повече от месец преди отбелязването на Нова година - увеличение на цените на кувертите и екскурзиите за празника, отчитат от бранша

<p>Италианска красота с характер - поглед към новото Tonale (тест драйв)</p>

Alfa Romeo Tonale: Малко промени, голяма разлика (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Моделът е освежен като дизайн, предлага дизел, бензин и плъг-ин хибрид, както и най-директното в класа кормилно управление. Това е автомобил, с който можеш да си различен и да се заглеждат по теб. Има и един проблем

Президентът на Сирия Ахмед ал-Шараа

Историческа среща: Сирийският президент Ахмед ал-Шараа в Белия дом

Свят Преди 2 часа

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

70-ият рожден ден на Крис Дженър завърши с полиция

Любопитно Преди 2 часа

Сред гостите на тържеството бяха и принц Хари и Меган Маркъл

<p>Еврото поевтинява спрямо долара</p>

Еврото поевтинява леко спрямо долара

Пари Преди 2 часа

Общата европейска валута се търгува на ниво от 1,1559 долара, което представлява понижение от 0,03 на сто

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Масиран удар: Руската ПВО унищожи 71 украински дрона

Свят Преди 2 часа

В изявлението се казва, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

Специални мерки за сигурност по въздух, земя и вода около обектите на „Лукойл” у нас

България Преди 2 часа

В част от производствените помещения ще има и служители на ДАНС

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Захари Бахаров на риба в специална компания (СНИМКА)

Edna.bg

Крис Дженър отпразнува 70-ия си рожден ден с бляскаво парти в имението на Джеф Безос (СНИМКИ)

Edna.bg

Обявиха новия селекционер на "лъвиците"

Gong.bg

Грузия обяви състава за мача с България, отпадна звезда на тима

Gong.bg

Желязков: Обсъждаме няколко имена за особен управител на рафинерията в Бургас

Nova.bg

Гърция с нови мерки за събиране на глобите от нарушители

Nova.bg