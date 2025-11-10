Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната, предаде Укринформ.

Той направи това снощи - ден след като масирана руска въздушна атака нанесе щети на енергийни обекти в Украйна.

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

"През следващите седмици ще проведем нови преговори, насочени предимно към по-голяма подкрепа за енергийния сектор - конкретни решения, необходимото финансиране и оборудването, от което се нуждаем. Някои страни, по-конкретно от Северна Европа, вече ни помагат, а ние подготвяме споразумения и с държави от Южна Европа", пише в изявление, публикувано на официалния уебсайт на Зеленски.

Украинският президент каза снощи във вечерното си видеообръщение, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната след нанесените ѝ наскоро щети.

Вчера властите в няколко руски власти също съобщиха за прекъсвания на електро- и топлоснабдяването след украински нападения.

The President's Office is connected to a constant power supply, but on Bankova Street they decided to show all Ukrainians that even the President suffers from power outages! The scriptwriters continue to show how they suffer from the war, pic.twitter.com/YPm0Qtg7s9 — EZKAFERNO (@Ezkaferno1373) November 10, 2025

И тази нощ в Украйна е в сила въздушна тревога.

В редица руски области пък е в обявена опасност от дронове, предаде ТАСС. Няколко летища в страната - във Волгоград, Саратов, Тамбов, Самара и Пенза, временно са затворени.