Свят

Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна

Украинският президент каза, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната

10 ноември 2025, 07:37
Зеленски обяви нови преговори за подкрепа на енергийната система на Украйна
Източник: gettyimages

У краинският президент Володимир Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната, предаде Укринформ.

Той направи това снощи - ден след като масирана руска въздушна атака нанесе щети на енергийни обекти в Украйна.

Зеленски: Русия изчаква влошаване на времето, за да атакува енергийни обекти

"През следващите седмици ще проведем нови преговори, насочени предимно към по-голяма подкрепа за енергийния сектор - конкретни решения, необходимото финансиране и оборудването, от което се нуждаем. Някои страни, по-конкретно от Северна Европа, вече ни помагат, а ние подготвяме споразумения и с държави от Южна Европа", пише в изявление, публикувано на официалния уебсайт на Зеленски.

Украинският президент каза снощи във вечерното си видеообръщение, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната след нанесените ѝ наскоро щети.

Вчера властите в няколко руски власти също съобщиха за прекъсвания на електро- и топлоснабдяването след украински нападения.

И тази нощ в Украйна е в сила въздушна тревога.

В редица руски области пък е в обявена опасност от дронове, предаде ТАСС. Няколко летища в страната - във Волгоград, Саратов, Тамбов, Самара и Пенза, временно са затворени.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Володимир Зеленски Украйна Енергийна система Руски атаки Подкрепа Преговори Електроснабдяване Въздушни атаки Възстановяване Европейски партньори
Последвайте ни

По темата

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Камери заснеха как крадец отмъква дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Доналд Тръмп влезе в историята на Националната футболна лига, посрещнаха го с освирквания

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Какво е състоянието на жената, намушкана в центъра на Благоевград

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трагедия в Тексас: Мъж застреля трима колеги, след което се самоуби

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 10 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 12 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 10 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 11 часа

Виц на деня

Съобщение от жената: - Довечера да прибереш децата от улицата. Изкъпи ги, нахрани ги и ги сложи да спят! Съобщение от мъжа: - Изкъпах няколко,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменцията

Легендарна актриса влезе в хоспис след борба с деменцията

Свят Преди 1 минута

„Сега Сали получава денонощни грижи в специализирано заведение, което осигурява чудесна безопасност и грижа“

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Честваме паметта на светите апостоли от 70-те ученици на Иисус Христос

Свят Преди 51 минути

В Посланието до римляните апостол Павел споменава имената на някои от тях

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 2 часа

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Свят Преди 2 часа

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Временно споразумение в САЩ слага край на бюджетната парализа

Свят Преди 2 часа

Временното споразумение ще позволи федералното правителство да бъде финансирано до януари

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

Президентът Радев посрещна ливанския си колега Жозеф Аун в София

България Преди 2 часа

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 2 часа

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 2 часа

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

,

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

България Преди 2 часа

Правят електронни партиди на длъжниците физически лица

Тодор Живков

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

Свят Преди 2 часа

Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет

,

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Свят Преди 2 часа

Ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

Свят Преди 2 часа

На Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата

С дъжд и облаци започва новата седмица

С дъжд и облаци започва новата седмица

България Преди 2 часа

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните от 11°-13° в западната половина на Дунавската равнина до 19°-20° в Югоизточна България

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Технологии Преди 3 часа

Apple иска функцията да е глобална и да се използва в ежедневието

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

България Преди 10 часа

През последните дни Евстатиева е била в болница в София

Всичко от днес

От мрежата

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 10 - 16 ноември

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 10-16 ноември: Време за истини, решения и ново начало

Edna.bg

Дунав и Фратрия в битка за челото в Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Шаби Алонсо не е притеснен от ситуацията в Реал

Gong.bg

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Nova.bg