Зеленски: Стотици украинци се завърнаха от плен от началото на юни

П о време на осемте етапа на настоящата широкомащабна размяна на военнопленници, стотици украинци, включително ранени военни, цивилни и такива, смятани досега за изчезнали, са се завърнали у дома, обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от Укринформ.

Eight stages of a major exchange. Since the beginning of June, hundreds of our people have returned home.



Our youth, the defenders of Mariupol, those who held the line in the Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk, Kharkiv, Sumy, Chernihiv, and Kyiv regions. The wounded, the severely… pic.twitter.com/A3Lw2WA3YU