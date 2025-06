Зеленски подписа указ за оттегляне на Украйна от конвенцията за противопехотни мини

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ, с който поставя разкъсваната от война страна на път да напусне Конвенцията от Отава за забрана на противопехотните мини, според документ, публикуван на неговия уебсайт, предаде АФП.

Договорът забранява на подписалите го страни да придобиват, произвеждат, съхраняват или използват противопехотни мини, които са предназначени да бъдат заровени или скрити в земята.

⚡️Zelensky signs decree to withdraw from Ottawa Convention banning anti-personnel mines



"Russia is not a party to this Convention and is massively using mines against our military and civilians," said secretary of the parliament's defense committee. https://t.co/Y038hl6Xzy