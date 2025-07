Зеленски: Проведох най-продуктивния си разговор с Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски заяви тази вечер, че телефонният разговор с американския му колега, проведен по-рано тази седмица, е бил "най-добрият и най-продуктивният", който е провел, предаде Ройтерс.

"По отношение на разговора с президента на Съединените щати, който се състоя предишния ден, това вероятно беше най-добрият разговор, който сме провеждали през цялото това време — най-продуктивният", заяви Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение.

