Нова размяна на удари между Русия и Украйна, загина дете

Р уски дрон е ударил 16-етажна жилищна сграда в централния район „Печорски“ на Киев тази сутрин. При атаката е загинало 17-годишно момче, а най-малко седем души са ранени, съобщиха украинските власти.

Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени

Ударът е нанесен на фона на продължаващи руски атаки с дронове срещу Киев и други части на Украйна. През последните седмици Русия използва все по-често дронове с реактивни двигатели, които летят на по-голяма височина и с по-висока скорост, което затруднява работата на украинската противовъздушна отбрана.

Москва отрича да атакува умишлено цивилни обекти и граждани.

Двама ранени при руска атака с дронове срещу Киев

Русия съобщава за удари по украински цели

Руското Министерство на отбраната заяви, че през нощта руските сили са атакували с дронове обекти от украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна.

Няма независимо потвърждение на руските твърдения за поразените цели.

Жертви и ранени в Русия

Междувременно руски регионални власти съобщиха за украински атаки с дронове през нощта.

В Уляновска област са ранени осем души, сред които дете. Според губернатора Алексей Руских са нанесени щети на промишлена и гражданска инфраструктура. Областта е дом на големи промишлени предприятия.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг човек е бил ранен, след като дрон е ударил камион, съобщиха местните власти.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила 88 дрона над областния център и най-малко шест района. По думите му четирима души са ранени, а има щети по жилищни сгради, автомобили и промишлени обекти.

Двегодишно дете почина, а осем души са ранени при нови руски атаки с дронове срещу Киев

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи за масирана атака с дронове. По първоначални данни е бил поразен промишлен обект. Reuters съобщава, че при атаката там е загинал човек.

В Ростовска област са били свалени около 50 украински дрона, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. Един от тях е нанесъл щети на петролната рафинерия в Новошахтинск, което е довело до временно спиране на работата ѝ. По данни на местните власти няма пострадали при този удар.

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, ударена е детска градина

Руският министър на отбраната съобщи, че руската противовъздушна отбрана е унищожила общо 592 украински дрона през нощта. Тези данни, както и отделните съобщения на регионалните власти, не са независимо потвърдени.