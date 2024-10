У краинският президент Володимир Зеленски ще представи на украинците своя План за победа през следващите дни, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на Михайло Подоляк, съветник на ръководителя на президентската канцелария.

Подоляк каза това по украинската телевизия.

Зеленски с план за оръжейната индустрия в Украйна

"Що се отнася до по-широко представяне за украинците, мисля, че е е въпрос на дни. Защото е важно да се разбере на кой етап сме, какво правим. Мисля, че президентът ще направи тази презентация по много ефективен начин", изтъкна Подоляк.

