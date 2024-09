Зеленски представи готов на 90% готов план за победа

В олодимир Зеленски заяви, че е прекарал вчерашния ден в обсъждане на „украинския план за победа“.

Той има няколко точки, добави украинският президент: военна, политическа, дипломатическа и икономическа.

Различните „необходими стъпки“ са „ясно дефинирани“ и ще дадат на Киев „възможно най-силните позиции за постигане на мир - истински и справедлив мир“, заяви Зеленски на X.

Той продължава да звучи уверено: „В този план няма нищо невъзможно. Повече от 90% от него вече са разработени.“

Той заключи: „Следващата седмица ще представим нашия план за победа на нашите съюзници. Благодарен съм на всички в света, които са на страната на Украйна и ни помагат да защитим живота си“.

Throughout the day, we held various meetings to prepare our Ukrainian Victory Plan. Each point is filled with real substance—military, political, diplomatic, and economic. Key figures for every area have been involved. The necessary steps for Ukraine are already clearly defined.… pic.twitter.com/T8P32L8ua9