Зеленски представя своя "план за победа" и в Германия

К иев ще представи своя "план за победа" на редовната среща на високо равнище на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ за Украйна, която ще се проведе на 12 октомври в американската военновъздушната база "Рамщайн" в Югозападна Германия, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на президента Володимир Зеленски.

"Ще представим плана за победа, ясни, конкретни стъпки за справедлив край на войната", написа той в платформата "Телеграм".

Зеленски: Ситуацията на фронтa е много, много трудна

Украйна, която от вече близо 1000 дни отблъсква нахлуването на много по-голямата си съседка Русия, даваше обещания през последните месеци, че ще представи план за прекратяване на войната.

Подробностите около плана все още не са оповестени публично, но Зеленски ги представи при посещението си миналата седмица във Вашингтон пред президента на САЩ Джо Байдън, както и пред двамата основни претенденти за Бели дом, които ще вземат участие в предстоящия вот на 5 ноември.

President Volodymyr Zelensky said that he would attend an international meeting to discuss military support for Ukraine, which is to be held in Germany next week. pic.twitter.com/xInLwb6s63